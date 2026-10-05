Caltanissetta. «From Classroom to Global Career»: il sottosegretario Massimo Dell’Utri ha incontrato gli studenti dell’IISS “Russo”

CALTANISSETTA. Per una mattinata la palestra dell’IISS Luigi Russo si è trasformata in un’aula dedicata al futuro. Gli studenti delle classi quarte e quinte, accompagnati dai loro docenti, hanno incontrato l’avv. Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, nell’ambito dell’incontro «From Classroom to Global Career: diplomazia e business come leve per il tuo futuro internazionale».

L’incontro, della durata di circa novanta minuti, si è svolto in due momenti. Nella prima parte il sottosegretario ha illustrato le mansioni, il lavoro e le attività quotidiane del suo incarico, spiegando come funziona la Farnesina e quali strumenti, dalla diplomazia economica alla cooperazione internazionale, accompagnano le imprese e i giovani nel mondo.

Nella seconda parte si è spazio al question time. Le domande, selezionate tra quelle proposte dagli alunni delle varie classi, hanno toccato i temi che più interessano chi si affaccia al mondo universitario e del lavoro: i percorsi per intraprendere una carriera internazionale, il valore delle lingue straniere, le opportunità di studio all’estero e il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo. Un’attenzione particolare è stata riservata alle esperienze extracurricolari di internazionalizzazione, come gemellaggi, Erasmus, debate e simulazioni dell’ONU e del Parlamento europeo, sulle quali il sottosegretario ha offerto la propria opinione personale, maturata nel corso della sua esperienza.

La prof.ssa Maria Rita Basta, Dirigente Scolastico, ha ringraziando l’illustre ospite per la disponibilità e per l’empatia dimostrata con gli alunni. Al termine, gli studenti sono rientrati in classe, portando con sé l’idea che da una scuola della Sicilia centrale si possa guardare lontano, a patto di prepararsi con studio, curiosità e spirito di iniziativa.