Fine vita, domani sit-in Pro Vita e Family Day a Verona: “Basta derive regionali, Governo impugni legge Veneto”

(Adnkronos) – "È ora di dire basta, una volta per tutte, alle derive regionali sul suicidio assistito. E per farlo bisogna bloccare le disumane leggi già approvate in alcune Regioni: ora ci rivolgiamo direttamente al Governo, che non può accettare questa deriva da parte di una Regione di centrodestra come il Veneto, spinta dalle posizioni radicali di Luca Zaia e di una Lega che ha tradito i suoi elettori. Ecco perché scenderemo in piazza, con un sit-in, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 10:30, in piazza Bra a Verona, per chiedere a Giorgia Meloni di impugnare davanti alla Corte costituzionale la norma approvata lo scorso 2 settembre". Lo annunciano Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, e Massimo Gandolfini, presidente dell'associazione Family Day. "La Consulta ha già smantellato il cuore delle leggi simili di Toscana e Sardegna. Al Governo chiediamo di agire, considerata anche l’ultima legge approvata in Umbria, dal centrosinistra, pochi giorni fa, il 22 ottobre, che ben rappresenta la strada di morte intrapresa dalle Regioni", afferma Brandi. "Da Verona lanceremo un appello netto e senza mezzi termini a tutta Italia: il dovere di un Paese civile non è facilitare o procurare la morte di chi soffre, ma prendersi cura delle persone sofferenti con le cure palliative e, quindi, con la vera applicazione della legge 38/2010", aggiunge Gandolfini.

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