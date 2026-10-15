Salute

Fabrizio Corona senza patente fugge ad alt carabinieri, denunciato

AdnKronos

Fabrizio Corona senza patente fugge ad alt carabinieri, denunciato

Gio, 15/10/2026 - 13:51

Condividi su:

(Adnkronos) –
Nuovi guai per Fabrizio Corona: alla guida senza patente, viene intercettato da una pattuglia dei carabinieri, che gli intima l'alt. Lui lo ignora e prosegue la corsa. Inseguito dalla gazzella, si ferma settecento metri più avanti e viene subito raggiunto dalla radiomobile. L'episodio risale alla serata di ieri a Milano, all'angolo tra via Moscati e corso Sempione. L'ex re dei paparazzi è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa. L'auto, un suv Land Rover, è stata sequestrata.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta