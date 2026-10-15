Fabrizio Corona senza patente fugge ad alt carabinieri, denunciato

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Nuovi guai per Fabrizio Corona: alla guida senza patente, viene intercettato da una pattuglia dei carabinieri, che gli intima l'alt. Lui lo ignora e prosegue la corsa. Inseguito dalla gazzella, si ferma settecento metri più avanti e viene subito raggiunto dalla radiomobile. L'episodio risale alla serata di ieri a Milano, all'angolo tra via Moscati e corso Sempione. L'ex re dei paparazzi è stato denunciato per guida senza patente e fuga pericolosa. L'auto, un suv Land Rover, è stata sequestrata.

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