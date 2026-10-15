Europa League, tutte le partite di oggi e dove vederle

(Adnkronos) – Si giocano tutte le partite della seconda giornata della fase campionato di Europa League 2026-27. Oggi, giovedì 15 ottobre, per le italiane tocca al Milan e alla Juventus: i rossoneri, dopo il ko casalingo all'esordio con i portoghesi del Benfica, giocano in trasferta in Austria con il Salisburgo, mentre i bianconeri vincitori in casa contro gli olandesi del Nec alla prima giornata, fanno visita agli spagnoli Celta Vigo. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming. Ecco le partite di oggi, giovedì 15 ottobre, in Europa League: ore 18:45. Salisburgo-Milan ore 18.45 Celje-Omonia Nicosia ore 18.45 Sparta Praga-Lillestrom ore 18.45 Lione-Crystal Palace ore 18.45 Lech Poznan-Bayer Leverkusen ore 18.45 Torreense-Sunderland ore 18.45 Unione Saint Gilloise-Real Sociedad ore 18.45 Az Alkmaar-H.Beer Sheva ore 21 Nec-Levski Sofia ore 21 Ferencvaros-Viktoria Plzen ore 21 Hoffenheim-Besiktas ore 21 Benfia-Celtic ore 21 Jagiellonia-Ararat Armenia ore 21 Rennes-Ofi Creta ore 21 Bournemout-Sturm Graz ore 21 Celta Vigo-Juventus ore 21 Marsiglia-Olympiacos ore 21 Dinamo Zagabria-Anderlecht. Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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