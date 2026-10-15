Europa League, oggi Salisburgo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 15 ottobre, i rossoneri volano in Austria per sfidare il Salisburgo – in diretta tv e streaming – nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Amorim è reduce dal pareggio in campionato contro il Sassuolo, che l'aveva fermata sull'1-1 al Mapei, mentre all'esordio in Europa League è stata battuta dal Benfica, che si era imposto per 2-0 a San Siro. La sfida tra Salisburgo e Milan è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Salisburgo (4-2-3-1): Fruchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Kratzig; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Konaté. All. Rohl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissé; Ramos. All. Amorim Salisburgo-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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