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Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilitànews

AdnKronos

Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilitànews

Gio, 08/10/2026 - 17:27

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(Adnkronos) – È in corso a Lussemburgo la riunione dell'Eurogruppo, alla vigiilia dell'Ecofin. Per l'Italia, con il ministro Giancarlo Giorgetti, si apre la partita per ottenere maggiore flessibilità di bilancio per fronteggiare il caro energia, ma non sarà semplice. 
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