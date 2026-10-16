Dolomiti Superski, arrivano rimborsi e sconti: quando spettano e come fare domanda

(Adnkronos) – E' partita la piattaforma per rimborsi e buoni sconto da parte dei 12 Consorzi di valle aderenti al Dolomiti Superski. I clienti aventi diritto potranno scegliere tra un rimborso del 20% e un buono sconto del 30%. Per l'iniziativa i dodici Consorzi di valle aderenti al Dolomiti Superski mettono complessivamente a disposizione risorse per 30 milioni di euro. A seguito dell'accoglimento degli impegni presentati da Dolomiti Superski e dai dodici Consorzi di valle aderenti, nell'ambito del procedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), prende il via la fase operativa del sistema di rimborsi e buoni sconto. Le misure economiche sono messe a disposizione dai dodici Consorzi di valle, ciascuno con risorse dedicate al proprio comprensorio. Da questa data i clienti aventi diritto potranno presentare la propria richiesta online attraverso la piattaforma dedicata, accessibile dalla pagina Benefits di Dolomiti Superski.

L'iniziativa riguarda i clienti che nelle stagioni invernali 2022/23, 2023/24 o 2024/25 hanno acquistato uno skipass di uno dei 12 comprensori sciistici aderenti al circuito Dolomiti Superski, con validità da 1 a 31 giorni. La stagione 2025/26 non rientra nell'iniziativa.I Skipass che possono rientrare sono: giornalieri e plurigiornalieri – skipass di singolo comprensorio con validità fino a un massimo di 31 giorni consecutivi; tariffe scontate o promozionali sono comprese se riferite a uno dei 12 comprensori e con validità da 1 a 31 giorni; alcune formule specifiche possono rientrare anche skipass a data aperta, Dolomiti SkiMyWay giornalieri per singolo comprensorio e giornalieri Telepass per singolo comprensorio. Non rientrano tutte le tipologie di skipass Dolomiti Superski, gli stagionali di singolo comprensorio, Superski Family, Superdays, Valle Silver, Ikon Pass, tessere a valore, skipass di mezza giornata e skipass gratuiti, bloccati o rimborsati. Una volta verificata l'idoneità dell'acquisto effettuato, sarà possibile scegliere tra due forme di beneficio. La scelta effettuata al momento della richiesta sarà definitiva. 1) Bonifico pari al 20% dell'importo riconosciuto, accreditato sul conto indicato dal richiedente. 2) Buono pari al 30% dell'importo riconosciuto, utilizzabile per uno o più acquisti futuri di skipass di singolo comprensorio.

Accesso online alla piattaforma dedicata attraverso la pagina Benefits. Verifica dell'acquisto: per verificare l’acquisto potrà essere richiesto il numero dello skipass oppure la relativa prova di pagamento. Scelta del beneficio: una volta completata la verifica, sarà possibile scegliere tra rimborso del 20% e buono sconto del 30%; nel caso del buono andrà indicato anche il comprensorio di utilizzo. Conferma della richiesta dopo l'invio definitivo non sarà più possibile modificare la tipologia di beneficio scelta o il comprensorio associato al buono.

Il buono sconto non è nominativo, è trasferibile e potrà essere utilizzato fino al termine della stagione invernale 2028/29. Potrà essere speso presso i punti vendita del comprensorio selezionato oppure online; per ciascun acquisto online sarà possibile utilizzare fino a tre codici sconto. I benefici saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili. I fondi, messi a disposizione dai dodici Consorzi di valle aderenti, sono suddivisi in distinti plafond per ciascun comprensorio e per tipologia di beneficio. La piattaforma consentirà di verificarne la disponibilità al momento della richiesta. I fondi destinati ai buoni sconto saranno distribuiti in tre tranche annuali nelle stagioni 2026/27, 2027/28 e 2028/29.

Nell’iniziativa rientrano i 12 comprensori sciistici Dolomiti Superski: Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta. Sono invece esclusi i comprensori di Skirama Adamello Brenta; Val di Sole: Folgarida-Marilleva, Pejo, Tonale-Ponte di Legno Val Rendena: Madonna di Campiglio, Pinzolo. Inoltre: Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Alpe Cimbra-Folgaria-Lavarone, Brentonicoski, Funivie Lagorai (Passo Brocon).

Se non si dispone del numero della tessera, si può richiedere, tramite il portale, la verifica della documentazione da parte del servizio clienti. Si dovranno inserire tutti i dati disponibili relativi all’acquisto e caricare una documentazione che permetta di verificarlo, ad esempio: ricevuta; scontrino; prova di pagamento; altra documentazione relativa allo skipass. In questo caso, l’importo viene riservato provvisoriamente fino alla valutazione della documentazione. Se la richiesta viene respinta o i documenti mancanti non vengono inviati entro 15 giorni, l’importo torna disponibile. In questo caso è possibile presentare una nuova domanda, in base ai fondi ancora disponibili. Il buono sconto può essere utilizzato per acquistare un nuovo skipass di singolo comprensorio, con validità compresa tra 1 e 31 giorni, nel comprensorio selezionato al momento della richiesta. Il credito sconto può essere utilizzato anche per l’acquisto di skipass combinati, ove disponibili. Tuttavia, il credito sconto verrà calcolato esclusivamente sulla quota relativa allo skipass del singolo comprensorio sciistico e non sulla quota Dolomiti Superski. Può essere applicato anche agli skipass acquistati con una tariffa scontata o agevolata. Il buono sconto può essere utilizzato: presso i punti vendita del comprensorio selezionato, presentando il buono sconto; online, durante l’acquisto dello skipass. Per utilizzarlo online, inserire il codice riportato sul buono sconto nell’ultimo passaggio della procedura di acquisto. E' possibile inserire fino a tre codici sconto per ogni acquisto online. Se il valore disponibile sul buono sconto è superiore al costo del nuovo acquisto, il credito residuo non viene perso. La parte non utilizzata rimane disponibile sullo stesso buono sconto e può essere impiegata per acquisti successivi, entro la stagione invernale 2028/29.

La richiesta potrebbe non essere accolta nei seguenti casi. Acquisto non ammissibile: lo skipass acquistato non rientra tra le tipologie ammesse all’iniziativa (skipass di comprensorio giornalieri e plurigiornalieri) oppure l’acquisto è stato effettuato al di fuori del periodo previsto, compreso tra le stagioni 2022/23 e 2024/25. Acquisto annullato o già rimborsato: l’acquisto risulta annullato, stornato o già rimborsato. Richiesta duplicata: per il medesimo acquisto risulta già presentata o approvata un’altra richiesta. Non è possibile ottenere più volte il beneficio per lo stesso acquisto.

Acquisto non verificabile: i dati inseriti non consentono di identificare l’acquisto o non corrispondono alle informazioni presenti nei sistemi. Documentazione mancante, incompleta o non idonea: i documenti allegati non consentono di verificare l’acquisto o il relativo pagamento, risultano illeggibili, incompleti oppure non corrispondono ai dati inseriti nella richiesta. Mancata integrazione della documentazione: non sono state fornite le informazioni o i documenti aggiuntivi richiesti entro il termine previsto di 15 giorni. Esaurimento dei fondi disponibili: le risorse destinate all'erogazione del beneficio richiesto risultano esaurite. Se dalla documentazione non è possibile identificare con certezza la tipologia di skipass acquistata, l’importo riconosciuto viene calcolato forfettariamente. In questo caso, non sarà possibile richiedere il rimborso del 20%, ma verrà riconosciuto esclusivamente il buono sconto del 30%. Il calcolo tiene conto di una percentuale di vendite vallive specifica per ciascun comprensorio. Per questo motivo, a parità di importo documentato, l’importo riconosciuto può variare in base al comprensorio.

L’iniziativa prevede complessivamente 30.000.000 euro, i quali sono ripartiti in: 12.000.000 euro per i rimborsi del 20%; 18.000.000 euro per i buoni sconto del 30%. Le risorse sono suddivise in distinti plafond e in quote differenti per ciascuno dei 12 comprensori sciistici di Dolomiti Superski. I fondi per i buoni sconto del 30% sono distribuiti in tre tranche annuali nelle stagioni 2026/27, 2027/28 e 2028/29. I benefici vengono assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili. L'invio della domanda non costituisce di per sé garanzia di ottenimento del beneficio. In caso di acquisti collettivi di soli skipass effettuati tramite, a titolo esemplificativo gruppi organizzati, associazioni sportive, federazioni o altre organizzazioni, la richiesta del beneficio può essere presentata anche dal soggetto che ha effettuato l’acquisto per conto dei propri associati, tesserati o altri beneficiari. In questo caso, dovrà essere fornita la prova dell'acquisto cumulativo degli skipass vallivi da parte del richiedente e questi dovrà impegnarsi a trasferire integralmente i benefici eventualmente riconosciuti agli effettivi aventi diritto, secondo le rispettive spettanze, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro corretta attribuzione mediante specifica dichiarazione in fase di richiesta. Questa possibilità è prevista esclusivamente per gli acquisti collettivi di soli skipass e non si applica agli acquisti effettuati nell’ambito di pacchetti comprendenti ulteriori beni o servizi.

La richiesta deve essere presentata direttamente dal cliente finale che ha utilizzato lo skipass. Le richieste presentate direttamente da tour operator vengono respinte. In caso di acquisto tramite tour operator, il cliente dovrà richiedere al tour operator una dichiarazione che attesti l’acquisto dello skipass e allegare inoltre una prova del pagamento effettuato al tour operator. Qualora la prova del pagamento non fosse disponibile, potrà essere presentata, in via eccezionale, una conferma dell’acquisto dei servizi ricevuta dal tour operator, ad esempio un’e-mail di conferma. Non è sufficiente presentare esclusivamente una prova di pagamento relativa all’intero pacchetto turistico, qualora questa non consenta di documentare l’acquisto dello skipass da parte del cliente. (di Sabrina Rosci)

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)