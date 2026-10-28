Djokovic e la vittoria degli studenti in Serbia: “Grande ammirazione per loro”

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Novak Djokovic esulta per la vittoria degli studenti alle elezioni in Serbia. Il tennista, impegnato nel torneo di Basilea, dove oggi, mercoledì 28 ottobre, affronterà il francese Humbert, durante una conferenza stampa ha parlato della sconfitta di Vucic e del trionfo del movimento guidato dagli studenti, dicendoci felice del risultato delle elezioni. "Sono soddisfatto e molto felice per questo", ha detto Djokovic, che in passato aveva avuto dissapori con il governo di Vucic tanto da spostare il suo torneo da Belgrado alla Grecia, "ho il mio più profondo rispetto per gli studenti e i giovani che hanno lottato e mostrato dignità e una resilienza incredibile negli ultimi due anni con una pressione gigantesca". "Provo un'immensa ammirazione per ciò che hanno fatto, per come si sono comportati e per come sono riusciti a generare questo sentimento di orgoglio in tutta la gente, non solo in Serbia ma anche all'estero", ha spiegato Djokovic, "la vittoria è assicurata e tutti nutriamo speranze che il nostro paese sia prospero e che possiamo godere del futuro che ci attende".

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