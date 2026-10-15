Cybersecurity, Bisio (Engineering): “Aziende non competitive senza adeguati livelli di sicurezza”

(Adnkronos) – "In questi ultimi tempi è cresciuta molto la consapevolezza sulle nuove minacce cibernetiche. Si stanno innalzando sulla cosiddetta detection delle vulnerabilità, tipicamente aziende, anche grandi, che avevano migliaia di vulnerabilità, ora ne hanno centinaia di migliaia. Ora gli attaccanti hanno cambiato strategia, usano anche gli Lm e l'intelligenza artificiale di conseguenza anche la difesa deve ricorrere all'AI. Tanti investimenti stanno andando sulla security, non c'è competitività di un'azienda senza adeguati livelli di sicurezza". Così Aldo Bisio, ceo di Engineering, al Digital Innovation Forum 2026 di Cernobbio in provincia di Como. Per Engineering è stata anche l'occasione per presentare EngSure, la nuova piattaforma agentica di cybersecurity che utilizza l’intelligenza artificiale per rafforzare la difesa degli asset digitali delle organizzazioni e proteggere l’ecosistema ai lungo tutto il suo ciclo di vita. “La diffusione dell’Ai agentica – spiega Bisio – sta cambiando profondamente anche la natura degli attacchi informatici. Non basta più difendere il perimetro delle organizzazioni: occorre proteggere e sorvegliare gli agenti, verificare i dati su cui apprendono e controllare il modo in cui prendono decisioni. Per questo abbiamo investito nello sviluppo di EngSure, la nostra piattaforma di cybersicurezza che mette a disposizione di imprese e Pubbliche Amministrazioni strumenti per presidiare l’intera filiera dell’Ai, dal dato fino al controllo del comportamento degli agenti. Un ecosistema di difesa e governo pensato per individuare continuamente le vulnerabilità, garantire autenticità e tracciabilità dei dati e definire i guardrail necessari a utilizzare l’Ai in modo più sicuro e affidabile”.

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