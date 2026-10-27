Coppa Italia Promozione. Il 28 ottobre, nell’andata dei 16esimi di finale, il Serradifalco cerca la vittoria con la Barrese

Si gioca mercoledì 28 ottobre alle ore 16 la gara di andata del secondo turno di Coppa Italia di Promozione tra il Serradifalco e la Barrese. Si tratta di un confronto parecchio atteso tra due squadre che in Coppa sono riuscite a dare il meglio di sé.
Avversario dei falchetti di Gianfilippo Di Matteo sarà la Barrese della temibile coppia gol Torregrossa – Sammartino. I falchetti, tuttavia, dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Megara 1908, intendono rifarsi in Coppa Italia per cui c’è da attendersi una partita pirotecnica allo stadio Antonio Alaimo contro gli ennesi della Barrese. Il match di ritorno di questo secondo turno che vale per i sedicesimi di finale, si disputerà a Barrafranca il prossimo 25 novembre alle 14,30.