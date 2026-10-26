Montedoro. Il 30 e 31 ottobre fine settimana all’insegna del benessere della Comunità con screening e tavole rotonde

MONTEDORO. Il prossimo fine settimana Montedoro mette al centro il benessere della comunità, con due giornate aperte a tutti. Lo ha annunciato il sindaco Renzo Bufalino (Nella foto). In particolare, venerdì 30 ottobre dalle ore 17 tavola rotonda con medici, nutrizionisti, psicologi ed esperti, per un confronto diretto con la comunità sulla prevenzione cardiologica nei piccoli comuni.

Sabato 31 ottobre dalle 9 alle 13 screening cardiometabolico gratuito: pressione arteriosa, glicemia, BMI e circonferenza vita, con consulenze individuali; in programma anche uno show cooking salutare con lo chef Salvatore Agnello e buffet salutare offerto a tutti i partecipanti. L’iniziativa è organizzata con ACRIS APS e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta