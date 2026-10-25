Mussomeli conquista il cuore dei motociclisti rotariani: una tappa straordinaria del Trinacria Tour 2026. Accoglienza della Pro Loco.

MUSSOMELI – Ci sono giornate destinate a lasciare un ricordo piacevole. E ce ne sono altre che, per l’intensità delle emozioni, la bellezza dei luoghi e la straordinaria qualità dell’accoglienza, diventano esperienze da custodire nel tempo. La tappa mussomelese del Trinacria Tour 2026 della Fellowship motociclistica rotariana appartiene certamente a questa seconda categoria.

Una giornata di autentica festa, vissuta all’insegna dell’amicizia rotariana, della passione per le due ruote e della scoperta delle meraviglie della Sicilia più autentica. Ma soprattutto un successo organizzativo e umano che porta la firma del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, del suo presidente Vincenzo (Enzo) Geraci e dell’intero Consiglio direttivo, che ha affidato al consigliere Roberto Di Leo il coordinamento dell’iniziativa. Il risultato è stato un evento capace di superare le aspettative, conquistando gli ospiti non soltanto per la ricchezza del programma, ma per quella particolare attenzione ai dettagli che trasforma una visita organizzata in un’esperienza di sincera e calorosa ospitalità. Sessanta motociclette e un’accoglienza da ricordare. Il rombo delle motociclette, il fascino del viaggio e l’entusiasmo di un centinaio di partecipanti hanno annunciato, alle ore 11 in punto, l’arrivo della carovana rotariana ai piedi del maestoso Castello Manfredonico di Mussomeli. Un arrivo perfettamente coordinato grazie anche alla motoguida appositamente messa a disposizione dal Club ospitante, che ha accompagnato il gruppo fino al piazzale dell’antico maniero, dove ad attenderlo era schierata una rappresentanza istituzionale e rotariana di particolare rilievo.

A dare il benvenuto agli ospiti, il presidente Enzo Geraci, insieme al sindaco Gianluca Nigrelli, al vicesindaco Giuseppe Catania e ad altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale, a testimonianza della partecipazione convinta della comunità mussomelese a un’iniziativa di grande valore promozionale, culturale e associativo. A rendere ancora più significativo l’appuntamento, la presenza del presidente nazionale della Fellowship motociclistica rotariana, Mario Cugno, e del presidente regionale Maurizio Vitale, che hanno condiviso con i partecipanti ogni momento della giornata. Fin dai primi saluti è apparso evidente che Mussomeli non si era limitata a predisporre una tappa turistica: aveva scelto di aprire le proprie porte e di accogliere gli amici rotariani con il calore e l’orgoglio di una comunità desiderosa di raccontare le proprie radici. Il Castello Manfredonico: dove la storia incontra il mistero. Il cuore culturale della giornata è stato rappresentato dalla visita al Castello Manfredonico, uno dei più suggestivi monumenti della Sicilia, straordinariamente incastonato nella roccia e capace di dominare il paesaggio circostante con la sua imponente architettura medievale. Qui il programma ha assunto un carattere davvero speciale grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Mussomeli, rappresentata dalla vicepresidente Cinzia Franciamore, che ha curato con sensibilità, competenza e grande attenzione l’organizzazione dell’accoglienza culturale. La presenza di giovani dame in splendidi abiti d’epoca ha restituito al castello un’atmosfera quasi sospesa nel tempo, accompagnando idealmente i visitatori in un viaggio attraverso secoli di storia, racconti e tradizioni. Il tema del sacro e del profano, scelto come filo conduttore dell’esperienza, ha trovato nella suggestione degli ambienti medievali una cornice di straordinaria efficacia. Dopo il saluto introduttivo del presidente Geraci e la presentazione della vicepresidente della Pro Loco, gli ospiti sono stati affidati alla sapiente guida di Pasquale Messina, autentico protagonista della narrazione storica. Con passione coinvolgente, padronanza dei contenuti e una non comune capacità di entusiasmare, Pasquale ha condotto il gruppo alla scoperta delle sale del maniero, intrecciando vicende storiche, tradizioni popolari, leggende e misteri. Ogni ambiente ha preso vita attraverso le sue parole. Ogni pietra è sembrata raccontare un frammento di passato. Ogni leggenda ha aggiunto fascino a un percorso già di per sé straordinario. I motociclisti, abituati a percorrere strade e ad ammirare paesaggi, hanno così potuto vivere un’esperienza diversa: non semplicemente osservare un monumento, ma entrare idealmente nella sua storia. L’apprezzamento è stato unanime, così come il riconoscimento tributato alla Pro Loco, alle figuranti e alla guida per aver reso la visita un momento di autentico arricchimento culturale. All’agriturismo Monticelli il trionfo dell’ospitalità siciliana. Conclusa la visita al castello, la carovana si è trasferita presso l’Agriturismo Monticelli, dove il Rotary Club Mussomeli Valle del Platani aveva predisposto un momento conviviale destinato a rappresentare un altro punto culminante della manifestazione. In una cornice accogliente e raffinata, gli ospiti hanno potuto degustare le specialità della cucina locale, apprezzando i sapori di un territorio che conserva intatta la propria identità gastronomica. Ma anche in questa occasione nulla è stato lasciato al caso. Ad accompagnare il pranzo, un coinvolgente gruppo musicale ha regalato ai presenti un repertorio di musiche e canti popolari siciliani, trasformando il convivio in una vera festa dell’amicizia. Particolarmente applaudita l’esibizione con il caratteristico fischietto siciliano di Giuseppe Mulè accompagnato dalla chitarra di Federico Fasino e dal tamburo di Angelo Vaccaro, espressione di una tradizione musicale capace di sorprendere, divertire e coinvolgere. Tra applausi, sorrisi, brindisi e conversazioni, si è respirata quella dimensione di fraternità che rappresenta uno dei valori più autentici del Rotary. Non più soltanto partecipanti provenienti da realtà territoriali differenti, ma amici riuniti attorno alla stessa tavola, accomunati dalla passione motociclistica e da un ideale condiviso di servizio, conoscenza e amicizia.