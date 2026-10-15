Confartigianato Caltanissetta, il 22 ottobre presentazione del libro “Menestrello di Pace, Poesie in ricordo del Pensiero di Giorgio La Pira” di Rosa Anna Asaro

L’ANAP ¬− Associazione Nazionale Anziani e Pensionati- di Confartigianato Caltanissetta, in collaborazione con il Comitato Società Dante Alighieri di Caltanissetta, la Fidapa sezione di Caltanissetta ed il Centro Turistico Giovanile di San Cataldo, dedica un pomeriggio alla divulgazione culturale con la presentazione del libro “Menestrello di Pace, Poesie in ricordo del Pensiero di Giorgio La Pira”, di Rosa Anna Asaro, scrittrice e Presidente di Anap Caltanissetta.L’evento, che si colloca all’interno della 12ᵃ Edizione dei Parchi Letterari, si svolgerà giovedì 22 Ottobre 2026 alle ore 17:30 nella sala conferenze Sicilbanca di Caltanissetta, sita in piazza Marconi e vedrà la partecipazione di docenti e lettori, con la relazione di Giovanbattista Tona, Magistrato e Consigliere presso la Corte di Cassazione. Sarà presente la stessa autrice Rosa Anna Asaro, nata a Pozzallo e residente a San Cataldo, che -ricordiamo-per la sua attività letteraria, ha ricevuto prestigiosi premi ed onorificenze, tra cui, nel 2006, il “Premio alla Cultura” dell’Associazione Culturale ASTRA di Cassino (FR), il “Busto D’Argento di Vittorio Alfieri” ad Asti, il primo premio al concorso internazionale “Franco Falco” a Savona, e nel 2007, la Medaglia D’Oro per la poesia dal Senato della Repubblica Italiana. Molti suoi componimenti letterari sono stati tradotti anche in lingua inglese e spagnola e inseriti in riviste e antologie prestigiose. “Menestrello di Pace, Poesie in ricordo del Pensiero di Giorgio La Pira nasce per rendere omaggio al mio conterraneo Giorgio La Pira- dice Rosa Anna Asaro- uomo di grande fede e di grandi ideali politici, che ha saputo coniugare religione e politica, guidato da ideali di solidarietà, amicizia e pace, che ha condotto numerose battaglie in difesa dei valori e dei diritti dell’uomo. – Continua l’autrice – Di lui Giovanni Paolo II disse “Quella di Giorgio La Pira fu una straordinaria esperienza di uomo politico e di credente, capace di unire la contemplazione e la preghiera all’attività sociale e amministrativa, con una predilezione per i poveri e i sofferenti”.All’iniziativa culturale va il plauso del Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Caltanissetta, Marco Spiaggia: «Ci auguriamo che “Menestrello di Pace” possa trovare spazio e ampia diffusione tra i giovani e gli studenti, contribuendo a diffondere valori di pace e solidarietà in un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo.»