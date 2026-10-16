Commercio, per quello di prossimità rischi da burocrazia e mancato ricambio

(Adnkronos) – Più di un imprenditore su due vuole restituire competenze ai giovani ma il ricambio generazionale e la burocrazia frenano l’impresa. Sono questi alcuni dei dati emersi dall’indagine Il valore dell’esperienza civile ed economica degli imprenditori senior, ideata e promossa da Fondazione 50&Più e Fondazione Giuseppe Orlando, presentata – per la prima volta in Italia – all’appuntamento ‘Contro il deserto urbano. Proposte e strategie intergenerazionali per il commercio di prossimità’. L’incontro si è svolto nei giorni scorsi, presso la Sala Orlando di Confcommercio, a Roma. All’evento oltre ai presidenti delle fondazioni anche Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive del Comune di Roma, e Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio. Al confronto, moderato da Stefania Marignetti dell'Adnkronos, hanno partecipato, con la loro testimonianza di passaggio generazionale, Ines Di Lelio e sua figlia nn Chiara Cuomo, titolari dell’attività ‘Il vero Alfredo’ a Roma che portano avanti la tradizione di famiglia, avviata nel 1908. Costi di gestione dell’attività troppo elevati (41,5%), concorrenza della grande distribuzione (37,2%), crescita degli acquisti on line (34%) e burocrazia (30,3%): sono queste le cause che negli ultimi anni hanno accentuato il fenomeno della desertificazione commerciale e hanno provocato conseguenze non solo economiche ma anche sociali, tra cui l’aumento progressivo dei locali sfitti (71,4%), minore vivibilità dei centri urbani (68.8%) e indebolimento delle relazioni sociali (65,1%). ''Di certo incidono costi e peso normativo, ma anche la mancanza di un ponte strutturato verso le nuove generazioni ha un suo peso'', ha commentato Pierluigi Ascani, presidente della società di ricerca Format Research che ha condotto l’indagine. Proprio sul valore umano della transizione si è soffermato Sebastiano Casu, presidente di Fondazione 50&Più ETS: ''La successione deve diventare un cantiere educativo che si avvia con anni di anticipo. Oltre il 62% dei senior vorrebbe trasmettere competenze pratiche ai giovani». E sulla dimensione identitaria del negozio è intervenuta Marisa Tiberio, presidente di Fondazione Giuseppe Orlando ETS: «Per l’80% dei titolari l’attività è stata il pilastro della propria identità, per questo il passaggio non può essere ridotto a mera pratica burocratica''. All’evento Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive di Roma Capitale ha sottolineato che ''Contrastare la desertificazione commerciale significa difendere la qualità della vita, le relazioni sociali e l’identità dei nostri quartieri. I negozi di prossimità non sono soltanto attività economiche, ma presidi di socialità e punti di riferimento per le comunità. Come Roma Capitale siamo impegnati a tutelare il commercio tradizionale, valorizzare le botteghe storiche e contrastare l’omologazione dell’offerta commerciale. Vogliamo una città attrattiva, capace di accogliere turisti e investimenti, ma che continui a essere prima di tutto un luogo in cui vivere e lavorare''. Ha concluso i lavori Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio che ha sottolineato che ''Confcommercio si è impegnata nel progetto Cities, che vedrà il suo evento annuale a Bari tra un paio di settimane. È una giornata di mobilitazione nazionale in cui le Confcommercio territoriali porteranno ai sindaci proposte concrete per riportare funzioni economiche e vitali negli spazi oggi inutilizzati. Proponiamo di rivitalizzare i servizi di prossimità all'interno del modello italiano di pluralismo distributivo, nella convinzione che rigenerazione sia proprio questo, dare nuova vita all'esistente assumendosi la responsabilità delle città e dei territori, patrimonio collettivo come leva per il futuro, come bene comune''.

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