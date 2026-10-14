Codice della strada, stretta contro minicar truccate e ok a targhe personalizzate

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Arriva la stretta sulle minicar truccate, prevista nel nuovo Codice della strada approvato ieri in Cdm. “Si è voluto introdurre, per la sicurezza dei più giovani, disposizioni volte ad aggravare la sanzione nelle ipotesi di alterazione delle caratteristiche costruttive delle cosiddette minicar che, come quadricicli leggeri, sono spesso modificate rispetto al limite di velocità di 45 km/h prescritto per legge. In caso di violazione, il nuovo testo aggiunge alla sanzione pecuniaria e all’immobilizzazione anche il divieto di marcia per 30 giorni”, spiega il Mit in una nota. Inoltre, “sono state introdotte disposizioni finalizzate a consentire, su richiesta dell’interessato, il rilascio di targhe personalizzate, formate secondo una successione e un impiego di caratteri alfanumerici dedicati. Un’opzione che va a integrare la possibilità riconosciuta ai veicoli storici di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, riproduttiva anche della sigla alfanumerica, purché tale sigla non sia già in uso a un altro veicolo”. Nel testo invece, specifica il dicastero, non si prevede la possibilità di patente B per i 17enni. “La misura, inizialmente prevista nella prima stesura del testo, è stata eliminata su volontà del ministro, la cui priorità è la sicurezza e una condotta consapevole alla guida”, si legge nel comunicato di Porta Pia. Rimosse anche “le proposte che prevedevano inizialmente delle sanzioni per i pedoni che utilizzano lo smartphone durante l’attraversamento stradale”.

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