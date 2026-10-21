Champions, oggi Como-Manchester United: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Manchester United allo stadio Sinigaglia nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i lariani hanno sconfitto 4-1 il Lipsia in casa e perso 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche i Red Devils hanno tre punti in classifica, frutto della vittoria all'esordio per 4-0 sugli azeri del Sabah a Old Trafford. Sette giorni fa la squadra di Michael Carrick è stata invece battuta 2-0 a Madrid dall'Atletico. Tra due settimane il Como giocherà in trasferta con il Lens, mentre il Manchester United ospiterà la Roma. Ecco le probabili formazioni di Como-Manchester United, in campo alle 18.45: Como: Sánchez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Kaiki, Baturina, Paz; Douvikas. Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Diallo, Tielemans, Fernandes; Mbeumo. Como-Manchester United, gara valida per il terzo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

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