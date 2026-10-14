Champions League, oggi Feyenoord-Como – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Como. Oggi, mercoledì 14 ottobre, la squadra guidata in panchina da Cesc Fabregas, affronta in trasferta gli olandesi del Feyenoord allo stadio De Kuip, in un match valido per la seconda giornata di Champions League. All'esordio i lariani hanno sconfitto in casa per 4-1 il Lipsia, mentre la squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst, è stata sconfitta per 5-1 in trasferta dal Barcellona. Nella terza giornata di Champions League, tra una settimana, il Como ospiterà il Manchester United, mentre il Feyenoord, farà visita al Betis Siviglia.

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