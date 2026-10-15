Cdp lancia primo Investor Day per crescita economia

(Adnkronos) – Si è tenuto oggi il primo Cdp Investor Day, appuntamento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti che ha riunito oltre 150 investitori istituzionali italiani e internazionali e rappresentanti del mondo finanziario per un confronto con Cdp e le società partecipate del Gruppo sui principali temi al centro dell’agenda economica e industriale del Paese. L’evento, che si è svolto a Milano presso SdaBocconi, ha offerto per la prima volta agli investitori l’opportunità di incontrare in un’unica sede gli esponenti di alcune delle realtà più strategiche del Paese. L’iniziativa è nata, infatti, proprio con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con il mercato, valorizzando il ruolo dell’Istituto come piattaforma di finanza e competenze in grado di mobilitare capitali e strumenti a supporto della crescita sostenibile dell’Italia. Ai lavori hanno preso parte il Presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, l’Amministratore Delegato Dario Scannapieco, il Rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, il management di Cdp e delle società partecipate del Gruppo come Poste Italiane, Eni, Snam, Terna, Italgas, Nexi, Fincantieri, Ansaldo Energia e Autostrade per l’Italia insieme a rappresentanti di primo piano del mondo delle imprese e della finanza, italiani e internazionali, tra cui Fidelity International, Goldman Sachs, Eurizon, BlackRock, Bank of America Securities, Intermonte, Wellington, Pimco, Amundi, World Bank Group, Accenture Italia. “Il primo Investor Day di Cdp – ha dichiarato il Presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini – riflette il nostro impegno per un dialogo aperto sulle sfide che stanno trasformando l’economia globale. La presenza della comunità finanziaria conferisce un valore particolare a questo confronto: ci aiuta a comprendere le rispettive priorità e individuare opportunità di collaborazione. Una stretta cooperazione è essenziale e in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, Cdp svolge un ruolo importante nel renderla possibile. Possiamo agire come ponte tra le priorità pubbliche e gli investimenti privati. Il nostro tratto distintivo è la presenza in settori strategici, attraverso il Gruppo e le società partecipate. La forza di questo ecosistema è nelle connessioni: le infrastrutture sostengono le imprese, l’espansione internazionale crea spazi di crescita, l’innovazione apre nuove opportunità. Presentare queste realtà insieme aiuta gli investitori a comprendere le opportunità offerte da ciascun settore e il loro contributo alla crescita di lungo periodo dell’Italia”. “Negli ultimi anni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco – Cdp ha ampliato la propria presenza sui mercati dei capitali, costruendo una base di investitori sempre più ampia e diversificata e rafforzando un solido percorso di innovazione. Dal 2023 abbiamo emesso quattro Yankee Bond, irrobustendo ulteriormente il nostro posizionamento sui mercati internazionali e oggi oltre 550 investitori istituzionali partecipano alle nostre emissioni. Siamo stati pionieri della finanza sostenibile e digitale con il primo Social Bond italiano e il primo Green Bond europeo con rendicontazione su blockchain. Questo percorso di crescita ha permesso a Cdp di affermarsi come interlocutore affidabile sui mercati internazionali. Con il nostro primo Investor Day facciamo un ulteriore passo in questa direzione creando, per la prima volta, un'unica piattaforma dove la comunità finanziaria può interagire non solo con Cdp, ma anche con le aziende e gli ecosistemi attraverso cui investiamo, operiamo e generando impatto di lungo periodo per il Paese”. Nel corso della giornata il confronto si è concentrato su alcuni temi chiave per l’economia nazionale e per i mercati: l’impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli di business e sulla produttività, le risorse e gli strumenti necessari per sostenere la transizione energetica, il ruolo delle reti strategiche, la competitività della tecnologia italiana sui mercati internazionali, il finanziamento delle infrastrutture e le opportunità della finanza per lo sviluppo. Gli investitori hanno avuto inoltre la possibilità di confrontarsi con le società del Gruppo nel corso di sessioni dedicate.

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