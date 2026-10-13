Caso Resinovich, periti: su abiti vittima Dna maschile sconosciuto, forse è morta altrove

(Adnkronos) – Un Dna maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal gip di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno accertato anche che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno del parco dell'ex Opp, in prossimità di via Weiss, dove fu trovato il cadavere della sessantatreenne. Un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove.

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