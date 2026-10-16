Caro carburanti, al via lo sciopero degli autotrasportatori nel Sud Italia: cosa sappiamo

(Adnkronos) – Via allo sciopero degli autotrasportatori nel Sud Italia contro il caro carburanti. La mobilitazione è scattata a mezzanotte in Sicilia: i camion resteranno parcheggiati nei piazzali e i semirimorchi carichi di merci non saranno ritirati dalle navi nei porti siciliani. Per cinque giorni, da oggi a martedì 20 ottobre, una parte importante del sistema dei trasporti dell'isola si fermerà per protestare contro il caro carburante. Il Comitato autotrasportatori siciliani, guidato da Salvatore Bella, ha proclamato il fermo fino alla mezzanotte del 20. Come si legge sul sito del Mit, la protesta è partita anche in Calabria, indetta da Fedralog Calabria e con durata sempre dalla mezzanotte di ieri fino alla mezzanotte del 20 ottobre. Si preannunciano così 5 giorni di passioni con possibili ripercussioni anche sul ﻿traffico e la circolazione.

Come ha spiegato Salvatore Bella, rappresentante del Comitato trasporto siciliano, i trasportatori lamentano l'aumento del corso dei carburanti: "Abbiamo costituito il Comitato trasporto siciliano perché non ci sentiamo più rappresentati dalle organizzazioni sindacali nazionali, colpevoli di aver smesso di fare i nostri interessi. Dobbiamo fermare l'effetto domino che si va a innescare: l'impennata del carrello della spesa e il rincaro di tutte le materie prime che trasportiamo finiscono per abbattersi direttamente sull'utente finale, ovvero il cittadino". Intanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,034 euro/l per la benzina e 2,256 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 euro/l per la benzina e 2,278 euro/l per il gasolio.

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