Carabinieri, al via il 1° concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli con laurea

Da oggi è online il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli dell’Arma dei

Carabinieri, in possesso di laurea nelle seguenti aree: scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Si tratta del 1° concorso per Marescialli nella storia dell’Istituzione dedicato a giovani che hanno

conseguito la laurea: un’opportunità per entrare a far parte della grande famiglia dell’Arma dei

Carabinieri, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali al servizio della collettività.

I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso

di almeno sei mesi.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, i Marescialli fruiranno di un percorso formativo, sia

professionale sia militare, di elevato profilo, volto all’acquisizione di nuove competenze e alla piena

autorealizzazione personale.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online entro trenta giorni dall’apertura del bando,

attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove

previste (eventuale prova preliminare, prova scritta della lingua italiana o tedesca, prova di

efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e valutazione dei titoli di merito).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di laurea tra quelle indicate

nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di

età, e godano dei diritti civili e politici.