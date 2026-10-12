Caltanissetta. “VISIONARIES”, grande successo al Teatro Regina Margherita: pubblico delle grandi occasioni per l’opera europea

CALTANISSETTA – Un teatro gremito, un pubblico attento e appassionato e una serata di grande musica, cultura ed emozioni. Straordinario successo per “VISIONARIES – Opera in tre atti”, andata in scena sabato 10 ottobre al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, trasformato per l’occasione in un palcoscenico di respiro internazionale.

Un evento che ha saputo coniugare la tradizione del teatro lirico con i linguaggi contemporanei, la ricerca musicale e l’innovazione digitale, offrendo agli spettatori un’esperienza artistica originale e coinvolgente. Protagonista della serata il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, coordinatore del progetto europeo Erasmus+ BRAVO, che ha portato sul palcoscenico nisseno il risultato di un importante percorso di collaborazione internazionale.

Tre donne, tre epoche e tre storie straordinarie hanno accompagnato il pubblico attraverso un viaggio musicale e teatrale dedicato a Eleonora d’Aquitania, Christine de Pizan e Marie Curie, figure femminili che, in ambiti differenti, hanno saputo sfidare le convenzioni del proprio tempo e lasciare un segno nella storia europea.

La rappresentazione, articolata in tre atti, ha visto alternarsi differenti linguaggi musicali e drammaturgici, valorizzati da soluzioni scenografiche digitali e strumenti multimediali che hanno arricchito la narrazione. Un intreccio di musica, storia e tecnologia che ha catturato l’attenzione degli spettatori, rendendoli partecipi di un racconto artistico capace di unire memoria e contemporaneità.

A dare vita alla produzione un cast internazionale di interpreti, insieme all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e al Coro della Eszterházy Károly Catholic University, protagonisti di una serata che ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro tra esperienze, professionalità e tradizioni musicali europee.

Un contributo significativo alla riuscita della manifestazione è stato offerto dal maestro Sciacca, che ha seguito da vicino le diverse fasi di costruzione e organizzazione dell’evento, accompagnando il percorso che ha portato alla rappresentazione sul palcoscenico del Teatro Regina Margherita. Un lavoro di coordinamento e raccordo tra le componenti artistiche, musicali e organizzative, fondamentale per dare concreta attuazione a una produzione internazionale particolarmente articolata, nella quale la collaborazione tra professionalità e istituzioni di diversi Paesi ha rappresentato uno degli elementi qualificanti.

Particolarmente significativa la risposta della città, con il Teatro Regina Margherita gremito e un pubblico attento e coinvolto. Una partecipazione che testimonia l’interesse verso iniziative culturali di qualità e conferma il ruolo che il Conservatorio nisseno può svolgere nella promozione di eventi artistici di dimensione internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Conservatorio, arch. Andrea Milazzo, per il risultato raggiunto e per la partecipazione della comunità.

«Il successo di VISIONARIES rappresenta per il nostro Conservatorio un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. Vedere il Teatro Regina Margherita gremito, con un pubblico così partecipe e appassionato, è la dimostrazione di quanto la cultura e la musica siano capaci di coinvolgere e unire una comunità – dichiara il presidente Andrea Milazzo –. Questa serata rappresenta il risultato di un lavoro importante, costruito grazie all’impegno di tante professionalità che hanno creduto nel progetto e contribuito alla sua realizzazione. Il mio ringraziamento va al commissario straordinario Mauro Visconti, che ha curato la direzione scientifica, al maestro Sciacca, agli uffici amministrativi e finanziari, agli artisti, ai musicisti e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza. Portare a Caltanissetta una produzione di tale respiro internazionale significa valorizzare il nostro Conservatorio e rafforzare il legame tra l’Istituzione, la città e il panorama culturale europeo.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Caltanissetta per aver messo a disposizione il Teatro Regina Margherita, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina. Una disponibilità che conferma la sensibilità e l’attenzione che l’Amministrazione ha sempre riservato al Conservatorio “Vincenzo Bellini” e alle sue attività. Questa collaborazione rappresenta un valore importante per la nostra Istituzione e dimostra come la sinergia tra enti possa contribuire concretamente alla crescita culturale della città, rendendo possibile la realizzazione di eventi di prestigio e di respiro internazionale».

Il successo della rappresentazione assume un significato ancora più importante alla luce della dimensione internazionale di BRAVO – Celebrating the Bold and Resilient Achievements of Visionary European Women through Opera, progetto Erasmus+ che vede il Conservatorio nisseno nel ruolo di coordinatore, insieme alla Technological University Dublin, alla Eszterházy Károly Catholic University e ai partner italiani CONTEMPORANEA e IDONEUS.

Soddisfazione anche da parte del commissario straordinario del Conservatorio, M° Mauro Visconti, che ha evidenziato il valore artistico, formativo e internazionale dell’iniziativa.

«VISIONARIES è la dimostrazione concreta di come la cooperazione internazionale possa tradursi in risultati artistici di grande qualità. La serata al Teatro Regina Margherita rappresenta il momento conclusivo di un percorso complesso e articolato, nel quale istituzioni, compositori, interpreti, musicisti e professionalità provenienti da diversi Paesi hanno lavorato insieme condividendo competenze ed esperienze – dichiara il commissario straordinario Mauro Visconti –. La risposta del pubblico e il coinvolgimento che abbiamo registrato costituiscono un riconoscimento importante per il lavoro svolto. Il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta ha dimostrato di possedere le capacità artistiche, organizzative e progettuali necessarie per coordinare iniziative di rilievo europeo. È questa la direzione nella quale le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale devono continuare a investire: costruire relazioni, favorire lo scambio culturale e offrire ai territori opportunità di crescita e confronto internazionale».

L’esperienza di VISIONARIES conferma così il valore di un modello culturale capace di mettere in relazione formazione, produzione artistica e cooperazione europea, valorizzando al tempo stesso le professionalità del territorio e il contributo di artisti e istituzioni internazionali.

Il successo della serata al Teatro Regina Margherita rappresenta non soltanto un importante risultato per il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini”, ma anche un momento significativo per la vita culturale di Caltanissetta, che ha accolto con entusiasmo un progetto capace di parlare un linguaggio universale e di affrontare temi di grande attualità attraverso la forza espressiva dell’opera lirica.

Tre donne del passato per ispirare nuove visioni del futuro: il messaggio di VISIONARIES ha trovato nella partecipazione del pubblico nisseno la sua espressione più significativa, lasciando il segno di una serata nella quale la musica è diventata occasione di incontro, condivisione e apertura verso l’Europa.