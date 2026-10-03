Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale Eclettica: il 4 ottobre al via la terza tappa del X Campionato Regionale Individuale

Domani domenica 4 ottobre presso il Centro Culturale “Michele Abbate” si giocherà la terza tappa (Sicilia centrale) del X Campionato Regionale Individuale. Il programma prevede tre partite da giocarsi in giornata: una di mattina e due nel pomeriggio. Alla fine delle tre partite verrà stilata una classifica che vedrà premiati i primi quattro giocatori che guadagnano, anche, il diritto a partecipare alla finale. Presenti giocatrici e giocatori provenienti da tutti i Risiko! Club siciliani: Acireale, Messina, Catania, Siracusa, Palermo, San Cataldo e, ovviamente, Caltanissetta.Il Campionato Regionale Individuale è una manifestazione che vede la partecipazione di giocatrici e giocatori dei Club siciliani ed è strutturato in tre tappe e una finale. Quest’anno le tappe sinora giocate sono state: Palermo (Sicilia occidentale) e Messina (Sicilia orientale), da giocare Caltanissetta (Sicilia centrale). I primi quattro di ogni tappa vengono ammessi alla finale di giorno 8 novembre a Siracusa, partecipano di diritto alla finale: Maria Pia Matraxia del Club Eclettica di Caltanissetta in quanto Campionessa Regionale in carica, il designato dalla Club che ha vinto il Campionato Regionale a Squadre 2025, otto giocatori dalla classifica generale e quattordici designati dai sette club siciliani (2 Wild Card per club).Giovedì scorso presso Eclettica Street Factory, sede storica del Club nisseno, si è giocato il quarto ed ultimo turno del XXV° torneo interno. Erano presenti 13 tra giocatrici e giocatori su 18 iscritti al torneo. Tre tavoli due da 4 giocatori uno da 5, questa la composizione dei tavoli: tavolo uno: Vincenzo Falzone, Gabriele Taschetti, Giancarlo Ciulla e Michele Cammarata; tavolo due: Fabrizio Butera, Martino Brucato, Maria Pia Matraxia e Claudio Lombardo; tavolo tre: Maurizio Giunta, Armando Turturici, Salvatore Pecoraro, Mariella Brucculeri e Luigi Tricoli. Dopo circa due ore di gioco, di spostamento di carri armati (colorati e rigorosamente di plastica) e rotolio di dadi hanno vinto ai loro rispettivi tavoli Michele Cammarata, Maria Pia Matraxia e Totò Pecoraro.In classifica guadagna la prima posizione Mariella Brucculeri con 482 punti seguita da Martino Brucato con 456, Gabriele Taschetti 422, Michele Cammarata 407, Calogero Maira 397, Andrea Kiswarday 379 che lottano per la conquista di una dele due prime posizioni che danno l’accesso diretto alla finale. Ma ancora manca un turno e lo scarto del peggior risultato o assenza. Quindi anche chi occupa posizioni di “rincalzo” potrebbe ambire ad “un posto al sole”. Prossimo ed ultimo turno giovedì prossimo 8 ottobre ore 20.15.