Caltanissetta, Ordine dei Medici: il 30 ottobre incontro formativo “La strategia vaccinale integrata”

“Promuovere la sinergia territoriale con un incontro formativo sui vaccini, individuando modelli operativi flessibili e percorsi di vaccinazione integrati all’interno delle strutture sanitarie e territoriali. Analizzare le raccomandazioni vaccinali più recenti per l’adulto, l’adolescente, soggetto in età pediatrica e i pazienti fragili o immunocompromessi (es. antinfluenzale, anti-Hpv)”, questi gli obiettivi del convegno in programma a Caltanissetta venerdì 30 ottobre 2026 che vedrà la partecipazione di numerosi ed esperti relatori. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia nissena ha organizzato, con il contributo della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri e il patrocinio gratuito dell’Asp nissena, un ulteriore appuntamento con la prevenzione. Nella sala convegni della sede dell’OMCeO di Caltanissetta medici e farmacisti potranno partecipare gratuitamente al corso di aggiornamento ECM dal titolo “La strategia vaccinale integrata: sinergia tra Dipartimento di Prevenzione, PLS, MMG e Farmacista”.

L’appuntamento è previsto per il 30 ottobre 2026, alle ore 14:00, nella Sala Convegni dell’Ordine dei Medici C. e O. in via Enrico Medi, 1 a Caltanissetta. L’iscrizione al corso è gratuita. Il corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute verrà rilasciato dal Provider un attestato di partecipazione con l’indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M. Saranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento dei posti disponibili (100). L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la prevenzione vaccinale rappresenta uno dei capisaldi fondamentali della salute pubblica e che soltanto una stretta collaborazione tra le diverse anime della medicina del territorio può garantire livelli di copertura ottimali e contrastare efficacemente l’esitazione vaccinale. Tra gli obiettivi del convegno: Promuovere la sinergia territoriale con un

incontro formativo sui vaccini, individuando modelli operativi flessibili e percorsi di vaccinazione integrati all’interno delle strutture sanitarie e territoriali; analizzare le raccomandazioni vaccinali più recenti per l’adulto, l’adolescente, soggetto in età pediatrica e i pazienti fragili o immunocompromessi (es. antinfluenzale, anti-Hpv).