Caltanissetta. Mario Riggi è il nuovo vicesegretario provinciale Ugl sicurezza civile

CALTANISSETTA. L’Ugl sicurezza civile Caltanissetta ha formalizzato, in via ufficiale, la nomina del vicesegretario provinciale. Si tratta di Mario Riggi, già impegnato nel settore attraverso la sua attività lavorativa.

“È la finalizzazione di un impegno nel sindacato e per i lavoratori del settore della sicurezza e della vigilanza – dice il segretario provinciale Massimiliano Sollami – sono certo che il nuovo vicesegretario saprà dare il contributo operativo che ha sempre dimostrato di assicurare”. La nomina è stata autorizzata dal segretario regionale Salvatore Luparelli.

