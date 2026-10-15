Caltanissetta, “Lievito di pace e di speranza”: il 24 e il 25 ottobre l’Assemblea regionale della CRAL

Si terrà il 24 e 25 ottobre 2026, presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta, l’Assemblea regionale della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali (CRAL), sul tema «Lievito di pace e di speranza. Per costruire assieme un’autentica umanità: il ruolo della CRAL».L’incontro sarà un’occasione di confronto tra le realtà associative ecclesiali siciliane sul contributo che possono offrire alla vita delle comunità, attraverso l’ascolto dei bisogni, la condivisione delle esperienze e l’assunzione di responsabilità comuni.L’apertura dei lavori, sabato 24 ottobre alle ore 15.30, prevede i saluti di mons. Salvatore Rumeo, vescovo delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per il laicato, di Stefano Vitello, segretario regionale della CRAL, e di Alessandro Dagnino, assessore regionale all’Economia. La partecipazione dell’Assessore si inserisce nella prospettiva di un dialogo tra associazionismo ecclesiale e istituzioni, attento alle condizioni sociali ed economiche della Sicilia e alle responsabilità che esse sollecitano.La sessione di approfondimento, moderata da Luisa Capitummino, vedrà gli interventi di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica, sui documenti sinodali e sulla corresponsabilità dei laici; di Renato Meli, responsabile del laboratorio sociopolitico della CESi, sul quadro demografico, sociale ed economico della regione; e di Cristiano Bevilacqua, responsabile dell’ufficio giuridico-legislativo della CESi, sugli ambiti istituzionali della partecipazione civica.Il confronto proseguirà in tre gruppi di studio dedicati a povertà educativa e fragilità sociali, bene comune e forme di partecipazione, custodia della dignità della persona, introdotti rispettivamente da Iany Sebastiana Guastella, Giuseppe Mattina e don Salvatore Franco.Domenica 25 ottobre i gruppi riprenderanno il lavoro e ne condivideranno gli esiti in assemblea, con la moderazione di Fortunato Romano. La celebrazione eucaristica delle ore 12.30 concluderà la mattinata.Il percorso intende mettere in relazione competenze, esperienze e sensibilità diverse, perché il cammino sinodale trovi espressione anche nell’impegno quotidiano delle associazioni: nella vicinanza alle persone fragili, nella tutela della dignità e nella partecipazione responsabile al bene comune.