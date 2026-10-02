Caltanissetta. “Leggerezza – togliere per vedere”, torna il TEDx nisseno: appuntamento il 28 novembre al Centro Culturale Michele Abbate

CALTANISSETTA – Manca sempre meno al 28 novembre, quando il Centro Culturale Michele Abbate ospiterà la seconda edizione di TEDxCaltanissetta. L’appuntamento, in programma alle 17.30, ruoterà attorno al tema “Leggerezza | togliere per vedere”, scelto per invitare a guardare oltre il superfluo e a concentrarsi su ciò che davvero conta.

I biglietti sono disponibili a questo link: https://tedxcaltanissetta.it/ticket/

Il percorso di avvicinamento all’evento sta intanto registrando segnali molto positivi. Si è conclusa il 30 settembre la campagna Early Bird, che ha raccolto numerose adesioni, confermando l’interesse del pubblico per il ritorno del TEDx in città. “Ringraziamo, a tal proposito, le associazioni che siederanno nelle prime file del Michele Abbate: AIGA Caltanissetta, Plastic Free, Associazione Straula, Legambiente Caltanissetta, LIONS, Rotary Caltanissetta, Radica Hub e ProLoco Caltanissetta.”, aggiunge Mariangela Galante, organizzatrice e Licensee di TEDxCaltanissetta.

Parallelamente, l’organizzazione ha lavorato alla costruzione di una serie di accordi con realtà del territorio, ciascuno pensato per rispondere alle esigenze di uno specifico segmento di pubblico. Un approccio che amplia il significato dell’evento e lo porta anche fuori dal palco. Le partnership siglate ad oggi sono quelle con Università Popolare di Prato, ProLoco Caltanissetta, Rubrica Sicilia e RUM Caltanissetta.

L’ultima intesa è stata siglata proprio ieri con La Piuma Magica, ludoteca della città. La struttura accoglierà, con una tariffa agevolata, i bambini dei genitori che saranno impegnati durante il TEDx come organizzatori, ospiti o partner.

Il servizio sarà disponibile per l’intera durata dell’evento, dalle 16.45 alle 21, offrendo alle famiglie una soluzione concreta per poter partecipare alla manifestazione senza rinunciare alla necessaria attenzione verso i più piccoli.

“Per noi era importante pensare anche agli aspetti che possono sembrare secondari, ma che in realtà fanno la differenza nella possibilità di partecipare. La collaborazione con La Piuma Magica nasce proprio da questa attenzione: vogliamo che chi sarà impegnato nel TEDx possa vivere pienamente la giornata, sapendo che anche i propri bambini saranno accolti in un ambiente pensato per loro, con attività connesse al tema che portiamo sul palco quest’anno.”, continua Galante.

La seconda edizione si presenta inoltre con un’organizzazione più ampia rispetto al debutto. Il team è cresciuto e al progetto hanno aderito nuove professionalità e volontari, mentre diverse realtà cittadine hanno scelto di accompagnare il TEDx attraverso iniziative e servizi dedicati. Il team dei volontari è attualmente composto da: Mariangela Galante, Luca Miccichè, Francesco Riggi, Anita Torino, Gabriele Altobelli, Alessio Orlandini, Roberto Tirrito, Federica Falzone, Damiano Gentile, Francesca Mastrosimone.

“Oltre ai volontari del team, colgo l’occasione per ringraziare le aziende che hanno ufficializzato, ad oggi, la loro sponsorship: Centro Analisi Pasteur-Zoda, Visicom, Agenzia Generali Caltanissetta (Tedeschi-Fiore), B. Marco Guarneri Autore. Il loro supporto è estremamente fondamentale per un evento di questa portata, 100% NO PROFIT e indipendente; invitiamo anche altre aziende del territorio a supportarci, costruendo un evento che, di anno in anno, crescerà in volume e interessi” spiega Galante.

Anche il programma conferma l’obiettivo di mettere a confronto esperienze e prospettive differenti. Sul palco saliranno sette speaker, chiamati a interpretare il tema della leggerezza attraverso storie e punti di vista diversi. A condurre la serata sarà Donatello Polizzi, professionista che si riconferma al timone anche quest’anno.

“Stiamo cercando di costruire un evento nel quale ciascuno possa trovare il proprio spazio. Chi viene per ascoltare, chi decide di mettersi in gioco nell’organizzazione, chi sceglie di sostenerci o chi semplicemente trova nel TEDx un’occasione per incontrare persone e idee nuove. È questa partecipazione, prima ancora del giorno dell’evento, che ci sta dando grande entusiasmo” aggiunge Galante.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato. Il 28 novembre il palco rosso del TEDx tornerà a Caltanissetta, con l’obiettivo di portare in città nuove storie, nuove prospettive e soprattutto nuove domande. Un pomeriggio che, nel segno della Leggerezza, proverà a dimostrare come a volte sia proprio togliendo il superfluo che si riesce a vedere meglio ciò che abbiamo davanti.