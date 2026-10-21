Caltanissetta. La Parrocchia San Pietro celebra i cinquant’anni dalla fondazione tra fede, arte e musica: il 22 ottobre primo appuntamento

CALTANISSETTA. La Parrocchia San Pietro apre le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione con quattro importanti appuntamenti tra fede, cultura e musica.

Ad aprire il programma, giovedì 22 ottobre, alle ore 17:00, la prolusione del nuovo anno accademico dell’Università Senza Età – l’iniziativa che promuove corsi gratuiti e aperti a tutti -, con al centro i temi: Paroikìa e Governo nel territorio, cenni storici e prospettive attuali.

Vedrà gli interventi di Mons. Onofrio Castelli, vicario generale di Caltanissetta e di S. E. Licia Donatella Messina, prefetto di Caltanissetta.

A seguire, venerdì 23 ottobre, alle ore 20:00, andrà in scena al Teatro Regina Margherita “Eccomi sono qui – musical su Maria”, scritto da Francesco Daniele Miceli e Michele Albano, con musiche di Corrado Sillitti, coreografie di Paola Pecoraro e costumi di Gabriella Scalia e Assunta Burgio.

Sabato, 24 ottobre, alle ore 20:00, nella chiesa San Pietro, si terrà il concerto di brani sacri del Gruppo Vocale “IncontraPpunto” con composizioni inedite corali e organistiche di Angelo Palermo.

Il programma si chiuderà domenica 25 ottobre, alle ore 10:00, con la Santa Messa presieduta da S.E.R. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta.

La parrocchia San Pietro fu fondata da Mons. Alfredo Maria Garsia, vescovo di Caltanissetta, e attualmente è guidata da Don Rino Dello Spedale Alongi.