Caltanissetta, la malattia e il cambiamento al centro del libro “Il tè della signora Aki” di Valentina Amenta: ampia partecipazione alla presentazione

Mercoledì 21 ottobre, alle 17:30, Palazzo Moncada a Caltanissetta ha ospitato la presentazione del libro Il tè della signora Aki di Valentina Amenta. L’incontro ha registrato oltre 60 presenze e la vendita di 48 copie. Una storia personale e intensa, che attraversa la malattia, la fragilità e il cambiamento, raccontando anche la possibilità di ritrovare, passo dopo passo, un nuovo equilibrio e una maggiore consapevolezza. Una testimonianza capace di parlare a chi affronta un percorso oncologico e a chiunque attraversi un momento difficile e senta il bisogno di ritrovare una parte di sé. Progetto Luna ha scelto di condividere il libro con la comunità inserendolo nel progetto “Arte e Cura”, promosso dal dottor Stefano Vitello.

Il pubblico ha seguito con interesse il dialogo tra l’autrice e la professoressa Lucia Collerone, accompagnato dalla lettura di alcune pagine a cura del dott. Giuseppe Mastrosimone. La musica delle flautiste Gloria Arena e Flavia La Greca, del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini”, ha abbracciato un pomeriggio dedicato alle parole, all’ascolto e alla possibilità che un libro diventi, a sua volta, un incontro, una carezza, un nuovo inizio. «I libri, a volte, vanno incontrati… e sembra quasi che sia il destino a sparpagliarli sul nostro cammino». Ersilia Sciandra