Caltanissetta. La Lilt anticipa la diagnosi: nasce il percorso Esofago – Stomaco per il Centro Sicilia, nuovo percorso specialistico di prevenzione e diagnosi

CALTANISSETTA. La LILT Caltanissetta amplia il proprio impegno nella prevenzione oncologica con la nascita del “Percorso LILT Esofago-Stomaco CENTRO SICILIA”, un nuovo percorso specialistico integrato attivato presso il Poliambulatorio LILT. L’obiettivo è intercettare precocemente i bisogni di salute, individuare fattori di rischio, sintomi persistenti e segnali di allarme e orientare il cittadino verso gli eventuali approfondimenti diagnostici necessari.

Il percorso sarà coordinato dal punto di vista scientifico e clinico dal Prof. Alfonso Maurizio Maiorana, individuato per la sua esperienza nel campo delle patologie dell’apparato digerente. Non un semplice ambulatorio, quindi, ma un percorso integrato di prevenzione, valutazione clinica, diagnosi precoce e orientamento, che potrà comprendere, secondo necessità e appropriatezza, visita specialistica, valutazione dei fattori di rischio, test diagnostici e indicazione agli eventuali approfondimenti strumentali. “La mia quarantennale esperienza nel campo gastroenterologico chirurgico nella prevenzione delle patologie dell’apparato digerente superiore – afferma il Professore Maiorana – la metto con entusiasmo a disposizione del Progetto Esofago-Stomaco per il Centro Sicilia. Le malattie dell’apparato digerente superiore talvolta possono essere subdole e meritano sempre un approfondimento anamnestico clinico e diagnostico strumentale. La vera sfida della prevenzione è arrivare prima”

La LILT intende inoltre sviluppare una rete di collaborazione con ASP, Medici di Medicina Generale, specialisti e strutture ospedaliere, per favorire un accesso appropriato e, ove possibile, tempestivo ai successivi percorsi diagnostici e terapeutici. “Prevenire significa anche non aspettare che un problema diventi una malattia. – afferma il Presidente della LILT Dr Aldo Amico – Con questo nuovo percorso vogliamo offrire ai cittadini un punto di riferimento capace di ascoltare, valutare, orientare e accompagnare.” Con il Percorso LILT Esofago-Stomaco CENTRO SICILIA, il Poliambulatorio LILT di Caltanissetta compie un ulteriore passo nel suo percorso di crescita, rafforzando la propria funzione di presidio territoriale della prevenzione e di ponte tra cittadino e sistema sanitario.