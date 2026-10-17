Caltanissetta, il Liceo Manzoni-Juvara protagonista a “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”: premiato dal Ministro Valditara

Un prestigioso riconoscimento per il Liceo Manzoni-Juvara di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Agata Rita Galfano, premiato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nell’ambito dell’evento “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”. Un importante traguardo che premia l’impegno, la passione e la dedizione dell’intera comunità scolastica, valorizzando il ruolo fondamentale della scuola nella crescita culturale e formativa delle nuove generazioni.

Un motivo di grande orgoglio per il nostro Istituto e per tutto il territorio nisseno. La giornata è stata impreziosita anche dalle esibizioni del Liceo Musicale A. Manzoni di Caltanissetta, che ha offerto al pubblico momenti di grande intensità artistica ed emozionale.Protagonisti delle esecuzioni solistiche sono stati la violinista Nicole Caruana, seguita dal prof. Gaetano Costa, e il clarinettista Davide Riggi, allievo del prof. Santo Mirabella. Entrambi sono stati accompagnati al pianoforte dal prof. Emanuele Giacopelli.

Particolarmente suggestiva l’esibizione del Coro Euterpe, diretto dalla prof.ssa Chiarello e accompagnato dall’ensemble di chitarre della classe del prof. Pietro Rodeghiero. Un percorso musicale capace di condurre il pubblico nel cuore della sicilianità, attraverso alcune delle più belle espressioni della tradizione musicale della nostra terra. Il repertorio ha proposto Sicilia antica, celebre brano scritto da Antonio Bella e Gianni Bella, insieme a Mi votu e mi rivotu di cui non si conosce l’autore e Cu ti lu dissi, brano legato alla tradizione popolare siciliana e al repertorio di Rosa Balistreri, della cui nascita ricorre quest’anno il centenario.Una mattinata all’insegna della musica, della cultura e dell’identità siciliana, che ha messo in luce il talento degli studenti e la professionalità dei docenti, testimoniando il valore educativo e formativo dell’esperienza musicale.

Un riconoscimento che celebra la scuola, la cultura e il talento, confermando il Liceo Manzoni-Juvara come una realtà di eccellenza per Caltanissetta e per l’intera comunità siciliana.