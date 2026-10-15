Caltanissetta, “Domenica a Teatro”: presentata la quarta edizione del Concorso “Peppe Nasca” – Targa “Michele Abate”

È stata presentata a Caltanissetta la quarta edizione di “Domenica a Teatro”, la rassegna che ospita il Concorso Teatrale “Peppe Nasca” – Targa “Michele Abate”, in programma dal 25 ottobre 2026 al 9 maggio 2027 nella cornice del Teatro Regina Margherita.Promossa dalla compagnia Theatron, presieduta da Salvatore Cannistraci, con la direzione artistica di Ernesto Cerrito, la manifestazione propone sedici appuntamenti complessivi: tredici spettacoli in concorso, due rappresentazioni fuori concorso e il Galà conclusivo di premiazione.

Un cartellone che coinvolge compagnie provenienti da numerose località siciliane, da Chiaramonte Gulfi a Sommatino, da Grammichele a Sciacca, da Gela a Mussomeli, fino a Canicattini Bagni, Comiso, Lipari, Riesi, Palazzolo Acreide e Cassibile.

La manifestazione vede il coinvolgimento del Comune di Caltanissetta, attraverso l’Assessorato alla Cultura, della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, secondo le rispettive forme di sostegno istituzionale.

Il teatro come luogo di incontro e condivisione

Nel corso della presentazione, il presidente di Theatron, Salvatore Cannistraci, ha richiamato il valore del teatro come spazio nel quale una comunità può riconoscersi e ritrovarsi.

«Il palcoscenico non è solo un luogo di finzione, ma è lo specchio in cui una comunità si guarda, si riconosce e si ritrova», ha ricordato Cannistraci, citando una frase che sintetizza lo spirito della manifestazione.

«Aprire il sipario su una nuova rassegna teatrale non significa semplicemente presentare un calendario di date e di spettacoli. Significa offrire al nostro territorio uno spazio di incontro, di riflessione, di risate condivise e, soprattutto, di emozione viva. In un’epoca dominata dagli schermi digitali, il teatro resta uno dei rari luoghi in cui l’energia si trasmette ancora da persona a persona, in tempo reale, senza filtri».

Una visione che accompagna la crescita della rassegna, nata anche per ricordare Peppe Nasca e Michele Abate, due figure che hanno lasciato un segno nella storia del teatro cittadino.

Candura: «Un’offerta culturale sempre più ampia per la città»

Nel suo intervento, Giovanna Candura, rappresentante dell’Amministrazione comunale, ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa e il ruolo svolto dalle compagnie teatrali siciliane.

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«Questa rassegna sarà un’occasione di crescita culturale e, nello stesso tempo, un’occasione di svago per i cittadini nisseni», ha dichiarato Candura, ricordando che il Comune ha voluto nuovamente promuovere una manifestazione regionale capace di affiancare la stagione teatrale nazionale.

Particolare apprezzamento è stato espresso per il lavoro dell’associazione Theatron e per la capacità di coinvolgere compagnie provenienti da tutta la Sicilia, dando vita a una rete di realtà teatrali che contribuisce alla circolazione degli spettacoli e allo scambio di esperienze artistiche.

Candura ha inoltre richiamato la vivacità dell’offerta teatrale cittadina: «Caltanissetta oggi può contare su cinque o sei stagioni teatrali. Significa che, da questo punto di vista, la città è viva. La città può scegliere».

Un riconoscimento è stato rivolto anche agli organizzatori della rassegna e a Giorgio Villa, ricordato per il suo contributo alla nascita del teatro popolare a Caltanissetta.

Il programma: tredici spettacoli in concorso

Il sipario si alzerà domenica 25 ottobre con “Fumo negli occhi”, commedia brillante in tre atti di Faele e Romano, proposta dalla compagnia Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, con la regia di Vito Cultrera.

Seguiranno:

8 novembre 2026 – “Romeo e Giulietta… in tre”, Piccolo Teatro Stabile Sommatinese.

– “Romeo e Giulietta… in tre”, Piccolo Teatro Stabile Sommatinese. 15 novembre 2026 – “La resa di Titì”, Gruppo Artistico Culturale EKETLA di Grammichele.

– “La resa di Titì”, Gruppo Artistico Culturale EKETLA di Grammichele. 22 novembre 2026 – “Mesdames et Messieurs… stasera si ride!”, Compagnia dell’Isola di Sciacca.

– “Mesdames et Messieurs… stasera si ride!”, Compagnia dell’Isola di Sciacca. 6 dicembre 2026 – “Il matrimonio perfetto”, Compagnia Antidoto di Gela.

– “Il matrimonio perfetto”, Compagnia Antidoto di Gela. 20 dicembre 2026 – “L’eredità dello zio canonico”, Piccolo Teatro di Mussomeli.

– “L’eredità dello zio canonico”, Piccolo Teatro di Mussomeli. 10 gennaio 2027 – “Nemici come prima”, Compagnia Le Maschere di Canicattini Bagni.

– “Nemici come prima”, Compagnia Le Maschere di Canicattini Bagni. 24 gennaio 2027 – “U sapiti com’è”, Compagnia Le Tre Fontane di Presa.

– “U sapiti com’è”, Compagnia Le Tre Fontane di Presa. 7 febbraio 2027 – “Il Marchese di Ruvolito”, Il Teatro del Pero di Comiso.

– “Il Marchese di Ruvolito”, Il Teatro del Pero di Comiso. 21 febbraio 2027 – “La Dolceria Quattrocchi”, Piccolo Borgo Antico di Lipari.

– “La Dolceria Quattrocchi”, Piccolo Borgo Antico di Lipari. 7 marzo 2027 – “Donna Fugata”, Compagnia Angelo Musco di Riesi.

– “Donna Fugata”, Compagnia Angelo Musco di Riesi. 4 aprile 2027 – “Finché pensione non ci separi”, Compagnia Cesare Cannata di Palazzolo Acreide.

– “Finché pensione non ci separi”, Compagnia Cesare Cannata di Palazzolo Acreide. 18 aprile 2027 – “Lu Cavaleri Pidagna”, Nuova Compagnia Teatrale di Cassibile.

Sono inoltre previsti due appuntamenti fuori concorso con la compagnia Theatron di Caltanissetta: il 17 gennaio, con “La Magia e l’incanto”, e il 2 maggio, con uno spettacolo il cui titolo sarà comunicato successivamente.

La stagione si concluderà domenica 9 maggio 2027 con il Galà di premiazione.

A dicembre torna Ri-Giochi@mo, il teatro incontra la solidarietà

Anche quest’anno “Domenica a Teatro” rinnova la collaborazione con UNO@UNO per l’iniziativa solidale Ri-Giochi@mo, giunta al secondo anno di presenza all’interno della rassegna.

In occasione degli spettacoli di domenica 6 e domenica 20 dicembre, il pubblico sarà invitato a contribuire alla raccolta di giocattoli ancora utilizzabili, destinati ai bambini e alle famiglie che ne hanno bisogno.

Un modo per trasformare due appuntamenti teatrali in occasioni di partecipazione solidale, promuovendo al tempo stesso il riuso e il valore della condivisione.