Caltanissetta, dal diploma al mondo del lavoro: al Galilei-Di Rocco gli ex studenti raccontano il loro percorso professionale

CALTANISSETTA – Dalla scuola al mondo del lavoro, attraverso esperienze, testimonianze e percorsi professionali che dimostrano quanto la formazione possa rappresentare un investimento concreto per il futuro dei giovani. È questo il messaggio emerso dall’iniziativa che si è svolta lunedì 26 ottobre nella sede distaccata di via Cairoli dell’Istituto Galilei-Di Rocco di Caltanissetta, che ospita l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Una giornata di confronto e orientamento che ha visto protagonisti gli studenti e alcune ex allieve dell’istituto, oggi impegnate in diversi ambiti professionali del settore socio-sanitario, educativo e assistenziale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’offerta formativa che l’istituto porta avanti da anni, attraverso un indirizzo scolastico che ha contribuito, nell’ultimo ventennio, alla preparazione di numerose figure professionali successivamente inserite nel mondo del lavoro.

A raccontare la propria esperienza sono state Emma Geraci, assistente sociale; Rosaria Ansaldo, pedagogista; Calogera Aldina Ferrara, oggi docente di sostegno nello stesso istituto; e Lucia Ingala, assistente sociale che, grazie anche al percorso di studi intrapreso al Galilei-Di Rocco, insegna attualmente la disciplina di Metodologie Operative nel corso serale della scuola.

Particolarmente significativa anche la testimonianza di Noemi Miraglia, diplomatasi lo scorso luglio e oggi iscritta all’università, alla facoltà di Scienze della Formazione. Nonostante il recente conseguimento del diploma, la giovane ha già maturato diverse esperienze lavorative, tra cui quella di responsabile del miniclub in una struttura alberghiera di Giardini Naxos e altre attività presso alcuni asili nido di Caltanissetta.

Cinque storie differenti, accomunate da un percorso formativo che ha rappresentato un punto di partenza per costruire il proprio futuro, attraverso la prosecuzione degli studi universitari, l’acquisizione di ulteriori competenze e l’ingresso nel mondo delle professioni.

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi, fino a qualche anno fa, occupava gli stessi banchi scolastici, condividendo aspettative, difficoltà e aspirazioni. Un dialogo capace di avvicinare la dimensione dello studio a quella delle concrete possibilità occupazionali.

L’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale si conferma così una realtà formativa importante nel panorama scolastico nisseno, capace di coniugare la preparazione teorica con lo sviluppo di competenze relazionali, educative e professionali particolarmente richieste nei settori dedicati alla cura e al sostegno delle persone.

Non soltanto conoscenze acquisite sui libri, dunque, ma anche sensibilità, responsabilità, capacità di ascolto e attenzione verso le fragilità: qualità indispensabili per chi sceglie di intraprendere una professione al servizio degli altri.

La giornata del Galilei-Di Rocco ha rappresentato soprattutto un messaggio di fiducia rivolto alle nuove generazioni: la scuola non è soltanto il luogo in cui si consegue un diploma, ma anche quello in cui possono nascere le competenze, le aspirazioni e le opportunità sulle quali costruire il proprio futuro.