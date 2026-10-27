Truffa sulle successioni ereditarie nel Palermitano, sequestrati diversi immobili: 3 indagati

Diversi immobili nella provincia palermitana, sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Termini Imerese, nei confronti di tre persone indagate per i reati di truffa, false dichiarazioni, falsità in testamento olografo. Contestualmente i militari hanno proceduto a perquisizioni locali nei riguardi degli indagati. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, sono scaturite da una querela presentata da un uomo da poco rimasto vedovo che, una volta avviate le pratiche per la successione, aveva scoperto di non essere più proprietario dell’immobile da lui acquistato nel 1993 in regime di comunione legale con la moglie, deceduta nel gennaio 2025. L’uomo, inoltre, aveva dichiarato di aver scoperto che una delle tre persone indagate, a lui del tutto sconosciuta, fosse divenuta proprietaria di quello stesso immobile per effetto di una dichiarazione di successione da costui registrata nel maggio 2025. Dalle indagini è emerso lo stratagemma utilizzato dai 3 indagati per acquisire illecitamente un rilevante numero di immobili. Uno degli indagati ha presentato un testamento olografo falso, per effetto del quale veniva nominato ‘erede universale’ dalla propria madre. Contestualmente, lo stesso esibiva un’autocertificazione, anch’essa non veritiera, nella quale attestava come la propria madre avesse in precedenza acquisito ‘per usucapione’ la proprietà di una serie di immobili. Da ultimo, gli indagati depositavano una dichiarazione di successione e una voltura catastale presso l’Agenzia delle entrate, basate sul testamento olografo e sulla autocertificazione attestante l’avvenuta usucapione, false. In tal modo, i tre indagati sono riusciti ad acquisire nella loro diretta disponibilità ben diciotto immobili e diversi terreni, divenendone i ‘nuovi’ proprietari. Le indagini hanno impedito che tali immobili potessero essere successivamente rivenduti dagli odierni indagati a ignari acquirenti, così lucrando ingenti profitti e sottraendoli definitivamente ai legittimi proprietari. I sequestri oggi disposti in via di urgenza mirano a impedire che tutto ciò possa verificarsi. (Adnkronos)