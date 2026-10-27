Caltanissetta. La Croce Rossa Italiana forma venticinque operatori per il contrasto delle “Solitudini involontarie”

CALTANISSETTA. Si è concluso ufficialmente, con una lezione teorico-pratica tenutasi domenica 25 ottobre 2026, il corso informativo di base per lo sviluppo di attività a contrasto delle Solitudini Involontarie. L’evento formativo si è svolto con lezioni on line ed in presenza presso la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta di via Xiboli, 345. Il percorso formativo, della durata complessiva di 12 ore, è stato attivato in conformità al Piano Formativo annuale approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Su un totale di 30 candidati iscritti, ben 25 hanno completato ed effettuato le simulazioni pratiche, ottenendo la qualifica ufficiale. La qualifica conseguita servirà ai volontari, così come detto nello slogan con cui è stato pubblicizzato il corso “Formiamo i volontari affinchè nessuno rimanga solo”. I volontari lavoreranno in squadre integrate per supportare i team specialistici, gestire le persone che per diversi motivi sono sole. Questo è un’ulteriore tassello nella formazione svolta dal Comitato CRI di Caltanissetta in campo sociale, fornendo supporto alla popolazione fragile presente nel nostro territorio.

A fine della giornata conclusiva del Corso, la Presidente del Comitato CRI di Caltanissetta, Santina Sonia Bognanni, ha espresso grande soddisfazione: “Vedere così tanti volontari impegnarsi con tale dedizione per acquisire queste competenze tecniche è motivo di grande orgoglio. La nostra missione è farci trovare pronti quando la comunità ha più bisogno, e oggi aggiungiamo un tassello fondamentale alla nostra capacità di risposta operativa sul territorio. In atto sono attivi per undici progetti sul territorio nisseno, in particolare il progetto di teleassistenza, telecompagnia ed, ultimo in ordine di approvazione, il progetto Sorrisi. Queste attività per essere espletate al meglio necessitano di formazione. Nell’ottica di miglioramento delle attività abbiamo attivato questo ulteriore corso grazie all’impegno, in prima persona del Trainer Attività Sociale Angelo Montoro, che ringrazio parimenti a tutti i docenti e discenti”

Il Direttore del Corso, Angelo Montoro, ha sottolineato l’attenzione prestata da tutti i partecipanti: “Il percorso formativo è stato interfacciato da momenti di interscambio di idee ed esperienze di tutti i partecipanti. È stato un piacere ed un onore dirigere questo corso di formazione, collaborare col Trainer Attività Sociale Michele Calogero Ginevra, con il quale già da tempo condividiamo la formazione dei volontari in diversi ambiti, ed esperti del settore, quali l’avvocato trainer Saverio Girgenti e la psicologa Giusy Saporito responsabile del Servizio Psicologico della CRI di Caltanissetta Ringrazio la Presidente Santina Sonia Bognanni per la fiducia accordatami nell’avermi incaricato di dirigere questo corso”

Hanno completato il percorso formativo i seguenti volontari, che da oggi sono pronti ad operare nel campo del sociale con ancor più professionalità: Angelo Amico, Antonio Rosario Bellanca, Santina Sonia Bognanni, Paolo Bonifacio, Salvatore Maria Buccoleri, Daniela Castro, Virginia Maria Rita Cipolla, Filippo Cosentino, Sandra Crapanzano, Sebastiana Filippa Cummaudo, Giulia Carmela Dimauro, Salvatore Favata, Giuseppe Oreste Fiorenza, Francesca Gangi, Michele Calogero Ginevra, Maria Concetta Antonietta Lauretta, Francesca Lo Re, Loreta Mazzeffi, Angelo Montoro, Lina Nicoletti, Giuseppina Occhipinto, Letizia Enza Porcasi, Laura Maria Adelaide Rizzari, Merguerite Scarpinata, Gaetana Tantillo.

Ai 25 nuovi operatori vanno le congratulazioni di tutti i soci del Comitato di Caltanissetta per l’importante traguardo raggiunto, che potenzia in modo significativo l’area di intervento di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, a favore della cittadinanza.