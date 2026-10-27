Caltanissetta, commemorazione dei defunti: orari di apertura del Cimitero Angeli dal 28 ottobre al 2 novembre   

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza sulle disposizioni e orari di apertura del Cimitero Monumentale degli Angeli e sulle modalità di svolgimento del servizio bus navetta previsti per i giorni antecedenti e in concomitanza con la Commemorazione dei Defunti e della Festa di Ognissanti.

Per consentire a tutti i cittadini di far visita ai propri cari in modo ordinato e agevole, sono state programmate le seguenti modalità di servizio:

ORARI DI APERTURA E ACCESSO AL CIMITERO

· Da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre 2026:

o Apertura cancelli: dalle ore 07:00 alle ore 17:00.

o Accesso veicolare: l’ingresso delle autovetture all’interno della struttura cimiteriale sarà consentito fino alle ore 16:00.

o Chiusura: i cancelli laterali verranno chiusi alle ore 16:30, mentre il cancello principale chiuderà alle ore 17:00.

SERVIZIO BUS NAVETTA

Per agevolare gli spostamenti dei visitatori, il servizio di bus navetta sarà attivo secondo il seguente calendario:

· Giovedì 29 ottobre: servizio ordinario dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Onde evitare ingorghi dovuti alla contemporanea circolazione delle autovetture private all’interno del cimitero, il bus navetta farà capolinea nello spiazzale antistante l’ingresso principale.

· Da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre: il servizio bus navetta avrà il capolinea situato nello spiazzale antistante l’ingresso principale del cimitero e fungerà da nodo di interscambio per consentire l’accesso ai cancelli laterali di via Castello di Pietrarossa.

Per garantire la massima sicurezza e tutela di tutti i visitatori, tenuto conto della notevole presenza di utenti prevista nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, non sarà consentito l’accesso alle auto all’interno dell’area cimiteriale, compresi i mezzi al servizio delle persone con disabilità.

Inoltre, si precisa che fino a sabato 31 ottobre sarà consentito il deposito delle salme all’interno della sala mortuaria. Nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, tutte le operazioni cimiteriali saranno temporaneamente sospese.