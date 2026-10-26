Caltanissetta. Il 29 ottobre c’è la “Camminata in Rosa” per sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione dei tumori

CALTANISSETTA. Si terrà giovedì 29 ottobre 2026 la Camminata in Rosa: evento di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato alla prevenzione del tumore al seno e alla promozione della salute femminile. Il raduno alle 15:00 all’ingresso del parco Rosario Assunto. Un momento importante per ricordare che “La prevenzione è vita”.

La camminata, patrocinata dal Comune di Caltanissetta e dalla Casa di C ura Regina Pacis di San Cataldo, prevede un percorso ad anello molto semplice di pochi chilometri all’interno del parco Rosario Assunto con interventi mirati sulla prevenzione da parte dei volontari dell’associazione OdV Progetto Luna che da anni si occupa sul territorio del tumore al seno e di supporto psicologico alle pazienti oncologiche.

La passeggiata sarà guidata a titolo gratuito da Irene Bonanno guida ambientale escursionistica associata AIGAE. Ogni libero contributo sarà devoluto interamente all’associazione Progetto Luna OdV.