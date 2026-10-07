Caltanissetta, dal 21 al 24 ottobre l’evento “La gabbia invisibile” promosso dal giornalista Franco Fracassi e dall’artista Salvatore Gumina: appuntamenti in quattro città

“La gabbia invisibile” è il titolo dell’evento itinerante promosso dal giornalista d’inchiesta Franco Fracassi e dall’architetto e artista nisseno Salvatore Gumina, in arte Sotir, in collaborazione con il Lions Club Caltanissetta Host.

Un’iniziativa itinerante in quattro tappe in Sicilia che dal 21 al 24 ottobre unirà giornalismo, arte, teatro e danza per riflettere, come spiegano gli organizzatori, sulle “prigioni invisibili” della società contemporanea: «Le restrizioni sociali e le nuove scoperte sulle piramidi» come dichiarano i promotori.

Gli appuntamenti:

21 ottobre, Agrigento – Casa San Filippo, Valle dei Templi, ore 17:30;

22 ottobre, teatro Regina Margherita di Caltanissetta, ore 18:30;

23 ottobre, Catania – Auditorium Oratorio Salesiani Don Bosco, ore 17:30;

24 ottobre, Bagheria (PA) – teatro Villa Butera, ore 18:00.

Con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, del Collegio dei geometri di Caltanissetta, dell’Ordine degli Architetti di Agrigento e del Comune di Bagheria, l’iniziativa nasce attraverso una sinergia inedita tra giornalismo d’inchiesta, espressione pittorica, recitazione drammatica e danza contemporanea.

Interverranno Salvatore Gumina, l’avvocato e presidente dell’associazione PitturiAMO Nino Argentati; Franco Fracassi. In programma anche performance teatrali a cura di Adriano Dell’Utri, Simona Scarciotta, Rosario Vizzini, con la partecipazione di Evolet Gumina, Filippo Mortellaro e dello studio di danza Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta diretto da Mariella Rizza.

Ad accompagnare ogni appuntamento, una mostra personale di dipinti di Salvatore Gumina e un workshop di Franco Fracassi. L’ingresso all’evento è gratuito.