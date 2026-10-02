Caltanissetta, Censimento Permanente 2026: questionario attivo dal 5 ottobre anche per le famiglie nissene

L’ISTAT – Istituto nazionale di statistica – avvierà dal 5 ottobre al 23 dicembre 2026 a una nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà, fra i 2.529 Comuni individuati, anche la città di Caltanissetta.

Dal 2018, infatti, in adesione a specifica direttiva della Unione Europea, l’ISTAT rileva con cadenza annuale e non più decennale, attraverso la compilazione della scheda di censimento, oltre ai dati anagrafici, le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale.

Dati che, attraverso il confronto con il passato e con gli altri Paesi, rappresentano un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere.

A Caltanissetta sono state selezionate 1831 famiglie, che saranno informate attraverso la posta ordinaria o tramite l’app IO.

La compilazione è completamente anonima, dal momento che i dati inseriti non possono essere utilizzabili per altri scopi se non quelli statistici e la riservatezza degli stessi è tutelata dalla normativa in materia di dati personali (Reg. (UE) 2016/679, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) e dal rispetto del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989).

I questionari, dovranno essere compilati dalle famiglie campionate entro il 23 dicembre 2026.

Tutte le suddette famiglie sono tenute per legge a rispondere e la violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa (artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 11 luglio 2023).

FASE 1 – COMPILAZIONE ONLINE

Dal 5 ottobre al 6 dicembre 2026 le famiglie campionate potranno compilare il questionario online in autonomia. In alternativa, recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (Ufficio Comunale di Censimento – Corso Umberto I, 134, Caltanissetta), è possibile richiedere il supporto alla compilazione via web al personale dell’ufficio.

FASE 2 – RECUPERO MANCATE RISPOSTE

Dal 12 novembre al 13 dicembre l’ISTAT, tramite il Comune di Caltanissetta, metterà a disposizione delle famiglie selezionate dei rilevatori (muniti di apposito cartellino identificativo), che avranno il compito di intervistare presso le proprie abitazioni le famiglie che non hanno già provveduto in autonomia alla compilazione. Inoltre, le famiglie potranno essere contattate telefonicamente anche da operatori ISTAT.

Dal 7 dicembre al 23 dicembre non sarà più possibile accedere al questionario online: la compilazione sarà consentita esclusivamente tramite intervista faccia a faccia o telefonica.

Per ricevere supporto nella compilazione del questionario online, i cittadini selezionati possono già recarsi all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Caltanissetta (Tel. 0934 74282) previo appuntamento telefonico o tramite prenotazione online accessibile dall’apposita sezione del sito istituzionale.

Per ulteriore assistenza e chiarimenti è possibile rivolgersi alla casella di posta elettronica censimento.lista@istat.it o accedere al seguente link: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/