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Calcio giovanile “violento”: genitori si picchiano sugli spalti durante la partita, figli li dividono

Redazione

Calcio giovanile “violento”: genitori si picchiano sugli spalti durante la partita, figli li dividono

Lun, 26/10/2026 - 16:51

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I genitori che si picchiano sugli spalti durante la partita di calcio. I figli che corrono per dividerli. È accaduto sabato pomeriggio durante una partita di calcio del Campionato allievi regionali under 18, inducendo l’arbitro a sospendere la partita mandando tutti a casa. Lo riporta la Gazzetta di Modena. La partita si giocava sul campo di Gorzano e vedeva di fronte il Maranello Calcio e il Baracca Beach, squadra di Bomporto.

Un match della settima giornata d’andata, nell’ambito del Girone B. Una partita che sul campo si è mostrata sentita. Sugli spalti il tifo intenso dei genitori che a un certo punto però si è trasformato in altro. Una discussione tra genitori delle opposte tifoserie che via via si è fatta più animata tanto che alcuni sono venuti alle mani.

Grida e botte hanno attirato l’attenzione di tutti, dentro e fuori dal campo. L’arbitro ha deciso di sospendere la partita e due giocatori del Maranello sono corsi sugli spalti per dividere i genitori. Ignoto il motivo della lite, con gli stessi club che stanno cercando di capirne di più.

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