Bruno Vespa dopo lo scontro con Sabrina Brizzola in tv: “Mi dispiace, ma deluso che una giovane con un ruolo importante non si documenti”

(Adnkronos) – "A una settimana dal confronto in studio qui con Sabrina Brizzola, coordinatrice dell'Unione degli Universitari, farei qualche osservazione a mente fredda, commentando anche le reazioni che francamente ho trovato qualche volta anche un po' fuori misura". Così Bruno Vespa è intervenuto ieri sera nel corso della puntata di Porta a Porta su Rai 1 per commentare quanto successo davanti alle telecamere la scorsa settimana, quando aveva alzato i toni interloquendo con la 24enne Sabrina Brizzola: "Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano", aveva detto il conduttore alzando i toni e finendo nelle ore successive al centro di una serie di polemiche. Ebbene, ieri sera è tornato sull'argomento, dicendo di essere dispiaciuto ma no solo. "Mi dispiace aver usato un tono forte ma lo spiego con la delusione che una giovane con un importante ruolo di rappresentanza non si documenti su alcuni punti chiave – venendo poi smentita – sull'abbandono scolastico, noi con l'8, 2% abbiamo anticipato di 5 anni il target dell'Unione Europea, sulle borse di studio assegnate invece al 99,8% degli aventi diritto come ha documentato anche l'Ans e sugli studentati, come da replica ministeriale", ha detto. E poi ha concluso: "In campagna elettorale chiunque stia all'opposizione a destra o a sinistra dice bugie sui provvedimenti della maggioranza. Avendo avuto dei maestri che mi hanno insegnato come il controllo delle fonti sia la premessa per qualunque discussione e alla base della credibilità di ciascuno di noi, mi farebbe piacere che i giovani si distinguessero combattendo la loro più che legittima battaglia su dati di fatto reali".

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