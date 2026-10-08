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Berardinelli (Education Google Italia): “I nostri strumenti sono soluzioni pensate per i giovani studenti”

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Berardinelli (Education Google Italia): “I nostri strumenti sono soluzioni pensate per i giovani studenti”

Gio, 08/10/2026 - 14:27

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(Adnkronos) – Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader ricorda il supporto dato ai docenti e agli studenti attraverso la tecnologia, le piattaforme e l'Intelligenza artificiale. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/intervista_google_video-hd.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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