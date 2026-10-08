Berardinelli (Education Google Italia): “I nostri strumenti sono soluzioni pensate per i giovani studenti”

(Adnkronos) – Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader ricorda il supporto dato ai docenti e agli studenti attraverso la tecnologia, le piattaforme e l'Intelligenza artificiale.
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(Adnkronos) – Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia, in occasione della terza edizione di Higher Education Leader ricorda il supporto dato ai docenti e agli studenti attraverso la tecnologia, le piattaforme e l'Intelligenza artificiale.