Basket Divisione Regionale 1. Il 31 ottobre l’Invicta 93Cento cerca il primo successo casalingo contro il Peppino Cocuzza

Dopo la sconfitta rimediata nella prima del campionato di Divisione Regionale 1 contro la Panormus, l’Invicta 93Cento, reduce dalla bella impresa esterna contro il Basket Messina, intende conquistare la prima vittoria stagionale al Pala Cannizzaro.

Nell’ambito della terza giornata di campionato, le aquile sono pronte a scendere in campo sabato 31 ottobre alle 17:30 contro il Peppino Cocuzza. Un match di quelli destinati, come sempre, a richiamare il pubblico delle grandi occasioni. Per altro l’ingresso è gratuito. Il presidente Lillo Terrana, presentando il match di sabato prossimo, non ha dubbi: <Vogliamo un palazzetto pieno, vogliamo sentire il vostro rumore, vogliamo vedere Caltanissetta colorarsi di biancorosso! Sciarpe al cielo, voce a squarciagola e cuore biancorosso: ogni applauso, ogni grido, ogni tifoso può fare la differenza!>.

Previsti, nel corso della serata, premi per grandi e piccini: una giornata di basket, passione e divertimento da vivere tutti insieme. Questo il roster per la gara di sabato: Francesco Richiusa (nella foto), Daniele Richiusa, Mula, Lombardo, La Malfa, Vultaggio, Vento, Raia, Romano, Nicosia, Spanò. Coach: Falletta.