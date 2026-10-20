Barrafranca, kickboxing: Sascha Carnazzo conquista la vittoria alla Viper Fight Night

Trentotto anni, originario di Barrafranca e l’obiettivo del titolo europeo. Sascha Carnazzo, atleta nel mondo della kickboxing e del K-1 conosciuto come “Caterpillar”, torna alla ribalta dopo due anni di stop conquistando la vittoria per KO al primo round contro il tedesco Vincent Ludwig alla Viper Fight Night in Germania, lo scorso 17 ottobre

Un risultato importante che rilancia le ambizioni del fighter siciliano: dopo questa vittoria è stato confermato un rematch contro Ludwig per l’11 settembre 2027, con il titolo europeo in palio.

«Sono orgoglioso delle mie origini – dichiara Carnazzo –, di rappresentare la Sicilia e la mia città. E nonostante le difficoltà che ho incontrato nel mio percorso personale e sportivo continuo a guardare avanti con determinazione e puntando a raggiungere nuovi traguardi.»

Sascha Carnazzo ha iniziato il suo percorso sportivo a vent’anni a Caltanissetta, nel team Celestri. Successivamente si è trasferito in Germania per motivi di lavoro, affrontando nel corso degli anni anche infortuni e pause forzate che lo hanno costretto a fermarsi.

Oggi milita nel team Level Change MMA, sotto la guida dell’allenatore Michele Gonxhe. Il suo record conta 28 incontri, con 19 vittorie e un pareggio, maturati principalmente nella kickboxing e nel K-1, oltre che nel pugilato e nella Muay Thai.

«La mia storia è fatta di sacrifici, ostacoli, sconfitte da cui imparare – conclude Carnazzo –, e dalla determinazione di continuare a lottare per raggiungere nuovi traguardi.»

Infatti, Il prossimo obiettivo è chiaro: conquistare il titolo europeo.

Una nuova sfida per un atleta che ha dimostrato di voler tornare a combattere e di non avere intenzione di arrendersi, e che è anche testimonianza di perseveranza, passione e attaccamento alle proprie origini.