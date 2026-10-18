Barbara d’Urso su La Rocca-Muti: “Hanno voluto la telenovela a Ballando, li ho fatti giocare un po’”

(Adnkronos) – Dal banco dei giurati di Ballando con le stelle al salotto di Mara Venier. Barbara d’Urso è stata ospite oggi a Domenica In per un’intervista ritratto, dalla sua vita personale a quella professionale fino alla sua attuale esperienza nel dance show di Rai1 dove ieri è andata in onda la terza puntata. E infatti la giurata ammette: “Ho dormito pochissimo, dopo la puntata andiamo a mangiare tutti insieme. Mi sono fatta uno spritz, alle 5 e mezza sono andata a dormire e alle 8 mi sono svegliata e ora sono qui". Non sono mancati riferimenti alla polemica, ormai smontata, sul presunto triangolo tra d'Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Sembra proprio che la giurata abbia deciso di cambiare direzione e di adottare un approccio 'zen': lo ha dimostrato ieri in puntata quando dopo aver espresso il suo commento – positivo – e il suo voto -10 – non ha voluto aggiungere ulteriore pepe, scansandosi da ogni eventuale polemica. "Diciamo che hanno voluto costruire questa telenovela, io li ho fatti giocare un po’. Chi non ne ha mai parlato realmente sono io. E poi ieri sera ho deciso di mettere un punto a questa telenovela", ha esclamato oggi Barbara d'Urso, irremovibile. E alla domanda se abbia sentito la mancanza di La Rocca dopo l'esperienza insieme a Ballando, d'Urso ha replicato: "Quando fai questo percorso vivi dentro una bolla. In quella bolla esisti solo tu e il tuo maestro. Quando finisce la bolla, finisce anche l'attaccamento. Ci sentivamo tutti i giorni e tutte le notti. Ma siamo rimasti amici certo”, ha detto, senza alimentare ulteriori polemiche. La conduttrice è poi tornata a parlare delle critiche ricevute e dell'attenzione mediatica che si è concentrata sulla sua presenza come giurata nel dance show, annunciata solo una settimana prima dell'inizio del programma: "Sono talmente abituata alle critiche che ormai mi scivola tutto addosso. Si inventano delle cose che anche per me sono assurde. Io voglio solo tornare a fare il mio lavoro. Mi dispiace non poterlo fare perché io voglio solo il contatto con il pubblico", ha detto la conduttrice che ha da poco aperto il suo canale Youtube. Non sono mancati riferimenti alla sua vita privata. La conduttrice ha più volte ribadito di essere single: "Sono molto selettiva, non mi piace mai nessuno". Ma il fascino non si è esaurito: "Io vado a ruba, continuo a rimorchiare. Come si dice a Roma, attizzo. Però non attizzano me”. E non è mancata la frecciata, velata, a Ornella Muti quando la conduttrice le ha ricordato che dopo il bacio con La Rocca l'attrice ha detto "non baciavo qualcuno da 13 anni". "E io sono single da 13 giorni e non bacio nessuno da 13 minuti", ha replicato d'Urso tra le risate del pubblico.

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