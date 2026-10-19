Avo Caltanissetta, “Una presenza che cura”: emozioni e grande partecipazione alla serata di beneficenza al Teatro Regina Margherita

Caltanissetta, 19 ottobre 2026 – Si è svolta con uno straordinario riscontro di pubblico ed emozione la serata di beneficenza tenutasi ieri, 18 ottobre 2026, nella suggestiva cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. L’evento, promosso in occasione della XVIII Giornata Nazionale dell’AVO, ha unito cultura, teatro e impegno sociale sotto il messaggio e il tema guida di quest’anno: “Una presenza che cura”, a testimonianza del valore profondo della vicinanza quotidiana verso le persone più fragili.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri (guidata dalla Presidente Daniela Cravotta) e l’Associazione Culturale Quarta Parete (presieduta da Vincenzo Giambra).

L’Avo Caltanissetta attiva sul territorio da giugno 2025, ha radicato il valore dell’accoglienza e del supporto umano al servizio della comunità e dei più fragili, con innumerevoli iniziative.

Attiva dal 2007, Quarta Parete ha portato ancora una volta sul palco la forza del teatro come strumento di aggregazione, inclusione e diffusione di valori solidali.

La manifestazione ha goduto dei saluti e del sostegno delle istituzioni locali, in particolare del Comune di Caltanissetta, rappresentato dall’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Ermanno Pasqualino, e della Direzione del Teatro Regina Margherita, con un sentito ringraziamento alla responsabile Iose Abate per la costante disponibilità. Fondamentale anche il contributo dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” di San Cataldo, che ha ospitato le prove dello spettacolo, e la collaborazione con la realtà di Padre Piero, della quale è stato proiettato un significativo video sulle iniziative condivise di donazione.

Nel corso della serata è stata rimarcata la straordinaria risposta del tessuto commerciale e privato del territorio. Un lungo applauso ha accompagnato il ringraziamento a tutti i donatori anonimi, ai sostenitori e alle numerose aziende e attività commerciali che con la loro generosità hanno sponsorizzato l’evento: Sicil Banca, Print Lab, Alma Sport, Aut Cafè, Bar New York, Caruso Servizi e Spedizioni, Casa di Riposo Madre Teresa, Centro Assistenza Bollette di Paolo Pupella, Dn Glamour Outlet, Eden Bar, Società Cooperativa Fido, Gattuso Confezioni, GLG Servizi di pulizie, G4 Arredamenti, Casa alloggio Nonni in Famiglia, Pasticceria Giambra, Centro Odontoiatrico Ruggieri, Top Cosmesi, Training H&R e Vany Style.

Sul palco, la compagnia teatrale Quarta Parete ha regalato momenti di grande divertimento, coinvolgimento e applausi sotto la sapiente regia di Giuseppe Manzella. Il successo della messa in scena è stato reso possibile grazie all’impegno sinergico del cast artistico e della macchina organizzativa e tecnica:

La conduzione impeccabile e sensibile della giornalista Rita Cinardi.

Musica e audio-luci: DLQ Service di Vincenzo Miserandino e la gestione microfoni firmata da Federico Di Vincenzo.

Scenografie e grafica: Allestimenti a cura di Aldo Costanzo, Di Vincenzo Marco e Carmelo Migliore, con la grafica e la promozione curate da Print Lab di Giuseppe Merlo.

Dietro le quinte e trucco: Il prezioso apporto dei suggeritori Chiara Sardo e Angelo Ilardo, affiancati dal trucco di scena curato da Angela Di Martino.

Sicurezza: Presidio garantito dai volontari della Protezione Civile.

In prima linea, come sempre, il “cuore pulsante” dei volontari AVO: la Vicepresidente Concetta Ciuro e le volontarie Annamaria, Antonella, Francesca, Giada, Ginevra, Giorgia, Giovanna, Iolanda, Jessica, Miriam, Teresa , Nadia e Roberta e tutti i volontari che hanno promosso l’evento.

La serata si è conclusa con gli interventi dell’Assessore Ermanno Pasqualino, di Padre Piero, della Presidente AVO Daniela Cravotta e del Presidente di Quarta Parete Vincenzo Giambra, che hanno espresso profonda gratitudine a tutta la cittadinanza presente e hanno simbolicamente donato il ricavato della serata di €2300 a favore del dormitorio e della mensa sociale Santa Croce

Un ringraziamento speciale è andato alle famiglie dei volontari e degli artisti per il costante supporto morale, e soprattutto al numeroso pubblico in sala, la cui partecipazione affettuosa e generosa trasforma la solidarietà in azioni concrete per tutta la comunità.