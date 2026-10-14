Ascolti tv, 13 ottobre: in access prime time continua il testa a testa tra ‘La Ruota’ e ‘Affari tuoi’

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La serie 'Tutto l’Amore che Resta', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.590.000 spettatori, pari al 16% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Zelig 30' ha interessato 1.711.000 spettatori e il 14,4% di share mentre 'DiMartedì' su La7 ha totalizzato 1.498.000 spettatori e il 9,7% di share. Fuori dal podio troviamo Rete 4 con 'Verità Nascoste' che ha raggiunto 1.019.000 spettatori (8,4% share) mentre Italia 1 con'Vendetta' ha raccolto 862.000 spettatori (5% share). Seguono: Rai2 con 'Boss in incognito' (728.000 spettatori, 5,2% share); Tv8 con 'X Factor' (691.000 spettatori, 4,9% share); Rai3 con 'Filorosso' (316.000 spettatori, 2,2% share) e Nove con 'Costa Concordia – Trappola in Mare' (268.000 spettatori, 1,6% share). In access prime time testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha raccolto 4.409.000 spettatori (21,7% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raggiunto 4.365.000 spettatori (21,4% share).

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