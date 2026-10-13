Arte, Bonanno Conti: “Pegaso cavallo dei sogni donato a bambini e ragazzi”

(Adnkronos) – La collaborazione tra il mecenate Antonio Presti e l'artista Antonello Bonanno Conti nasce nel 2015, con il restauro delle stanze dell'albergo-museo Atelier sul Mare. Oggi, a Librino (Catania), un'altra tappa: l'inaugurazione di “Pegaso-Il Cavallo Alato”, donata alla comunità dalla Fondazione Antonio Presti insieme alla “Porta di Pegaso”, costituita da 5.000 formelle di terracotta create da altrettanti bambini del quartiere insieme alle mamme. L'inaugurazione della statua di Pegaso e della Porta di Pegaso rientra nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il fondo di beneficenza della banca Intesa Sanpaolo. “Con i bambini è stato tutto semplice -racconta Bonanno Conti – Essendo bambini non hanno sovrastrutture, loro le cose che ti devono dire te le dicono, le cose che non pensano le lasciano dove sono e quindi con loro è stato quasi una specie di gioco, come sempre. Prima abbiamo lavorato sui modellini con i legnetti e la colla, quando è arrivato il momento di lavorare l'acciaio non li facevo avvicinare tanto. Però vedevo la loro curiosità: si affacciavano, mi dovevano salutare perché passavano dalle aule, quindi questa relazione era costante”. La scelta di Pegaso non è stata casuale. “Volevamo dare un volto nuovo al cavallo, considerando che qua a Librino i cavalli li tengono per correre, per fare le gare e magari alla fine se lo mangiano. Noi, invece, volevamo fare un cavallo per i bambini, un cavallo dei sogni a cui abbiamo messo le ali. Per quanto riguarda la scelta di un materiale come l'acciaio, crea una superficie specchiante che cambia appena cambia il tempo, si spostano le nuvole, si muove qualcosa. E il messaggio per i bambini, per i giovani di Librino è che questo cavallo li faccia sognare e, soprattutto, che la maggior parte dei loro sogni si realizzi”.

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)