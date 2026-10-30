Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra

(Adnkronos) – Un giorno in più per tentare la fortuna al gioco del Lotto e del Superenalotto: il testo bollinato del ddl Bilancio introduce un’estrazione settimanale in più, il mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà istituire il nuovo appuntamento – che diventano 5 a settimana – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. La nuova estrazione, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027, 43,1 dal 2028.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)