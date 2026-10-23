Antonio Conte smentisce un suo immediato ritorno in panchina: “Non ci sono trattative in fase avanzata”

(Adnkronos) – "Non ci sono trattative in fase avanzata". Antonio Conte smentisce le voci secondo cui potrebbe tornare in panchina a breve. "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò tutto il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò quando riterrò che ci siano le condizioni giuste", dice l'allenatore salentino, accostato in particolare al Manchester United per un ingaggio 'in corsa'. Il nome di Conte è stato associato anche alla Juventus, viste le difficoltà incontrate dalla squadra allenata a Luciano Spalletti. Il congelamento della pista che porta al Manchester United tiene vive le speranze di quei tifosi bianconeri che sognano il ritorno dell'allenatore a Torino. "Ho letto le notizie relative a presunte richieste economiche e alla volontà di ottenere il pieno controllo, che avrei già avanzato ai club menzionati, così come le riserve su quello che è stato definito il mio 'carattere forte'. Si tratta di ricostruzioni infondate, perché al momento non esistono elementi concreti su cui basare valutazioni di questo tipo -sottolinea il tecnico salentino in un comunicato pubblicato sui suoi canali ufficiali-. Qualora dovesse presentarsi un'opportunità concreta, quello sarà il momento di avviare un confronto con il club interessato e valutare insieme i termini di un eventuale accordo, tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di entrambe le parti, oltre alle caratteristiche e all'approccio che contraddistinguono il mio lavoro da allenatore. Fino ad allora, qualsiasi supposizione sulle mie richieste e sul mio futuro professionale resta pura speculazione e non può essere considerata un fatto accertato".

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